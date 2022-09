रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस (Sonali Phogat Murder Case) की सीबीआई जांच कराए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए. क्योंकि हरियाणा में साजिश रची गई है. हुड्डा ने सवाल किया कि हरियाणा सरकार गोवा सरकार को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख रही है जबकि खुद हरियाणा सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए. हुड्डा ने यह बात शनिवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है.

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनाली फोगाट का परिवार शुरूआत से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. इसलिए परिवार की शंका दूर होनी चाहिए. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हरियाणा में नौकरियां सरेआम बिक रही है. जिस प्रकार परचून की दुकान पर परचून बिकता है, उसी तरह हरियाणा में नौकरियां बिक रही हैं.

हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में नौकरियों के मामले को उन्होंने हरियाणा विधानसभा में भी उठाया था. तब मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा दिया था लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई. हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज की देखरेख में सीबीआई इस मामले की जांच करे. उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों पर तो गाज गिरती है लेकिन बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नौकरियां बिकने की वजह से आज हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में पहले स्थान पर है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीति की वजह से हरियाणा में स्कूल बंद हो हो रहे हैं जो बच्चों के हित में नहीं है. यह तो शिक्षा के निजीकरण की ओर कदम है. पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पेंशन काटे जाने का मुद्दा (Issue of deduction of pension in Haryana) भी उठाया. उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा बुढापा, विधवा पेंशन आदि काट दी गई हैं. प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र को पेंशन काटने का हथियार बना रखा है.



कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा नहीं बनेगा- भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि फिलहाल देश में कोई तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता. कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा नहीं बनेगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुद्दे पर बात करनी चाहिए. वहीं, एसवाईएल नहर के मुद्दे पर हुड्डा ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हरियाणा के हक में आदेश दे चुका है. इसलिए हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का केस डालना चाहिए. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया.