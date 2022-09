पानीपत: हरियाणा के पानीपत में चोरी की घटना सामने आई है. पानीपत के विकास नगर (theft in vikas nagar panipat) में बीते सोमवार की रात एक घर को चोरों ने अपना निशाना (Theft in Vikas Nagar of Panipat) बनाया. परिवार दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे को विदेश जाने के लिए छोड़ने गया था. घर को बंद देखकर रात को एक चोर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ. चोर लगभग 80 हजार की नकदी चोरी करके फरार हो गया.

परिवार के सदस्य जब घर पहुंचे तो उन्होंने सामान बिखरा हुआ पाया. उन्हें चोरी का अंदेशा हुआ तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. घर की मालकिन शांति ने बताया कि 26 सितंबर की रात 8 बजे वह अपने मकान में ताला लगाकर परिवार सहित अपने बेटे रितेश को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गये थे. बेटे की दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश की फ्लाइट थी. मंगलवार जब वे वापस घर लौटे तो घर के मेन गेट का ताला तो बंद मिला, लेकिन घर के अंदर सारा सामान तहस नहस था.

पानीपत के विकास नगर में चोरी

चोर ताला खोलकर घर के भीतर दाखिल हुआ था. इसके बाद वो घर के ऊपर वाले कमरे में गया. कमरे के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था. कमरे में सामान बिखरा हुआ था. परिवार के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो सारी कहानी समझ में आ गई. सीसीटीवी में चोर गेट को फांदकर अंदर जाते हुए दिखाई दिया. लगभग 20 मिनट बाद वह वारदात को अंजाम देकर बाहर आता दिखाई दिया.

पीड़िता ने बताया कि चोर ने अलमारी का भी सारा सामान बाहर फेंका हुआ था. सामान चेक करने पर पता लगा कि उसमें रखी 4 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी झुमकी, करीब 1 किलो चांदी के अलग-अलग आभूषण समेत चोर ने तकरीबन 80 हजार की नकदी उड़ा ली (Theft in haryana) है.

