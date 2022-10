पानीपत: हरियाणा के पानीपत शहर के गांव सिवाह स्थित जिला जेल (District Jail In Siwah Village Of Panipat) में शुक्रवार रात बंदी ने बाथरूम में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या (Prisoner in Panipat Jail commits suicide) कर ली. सुबह दूसरे कैदी जब बाथरूम में गए तो मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद उन्होंने जेल स्टाफ को सूचना दी तो हड़कंप मच (suicide in Panipat Jail) गया. मृतक जनवरी 2020 से जेल में बंद था.

मामले की सूचना मिलते ही 29 सेक्टर थाना पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे. जिसके बाद जेल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार पानीपत के गांव गांजबड का निवासी कर्मपाल 2020 में गांव में ही हुए झगड़े के मामले में पानीपत जेल में बंद था. कर्मपाल पर हत्या के प्रयास का आरोप था. गांव के ही एक युवक पर कर्मपाल ने झगड़े में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था. उसी मामले के चलते कर्मपाल कोर्ट के आदेश के बाद जेल में था.

कर्मपाल के परिजनों ने बताया जेल प्रशासन की तरफ से आज सुबह उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि उनके बेटे ने जेल के बाथरूम के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद वह आनन-फानन में जेल के लिए रवाना हुए. जब वह जेल में पहुंचे तो धर्मपाल के शव को उतार कर नीचे रखा गया था. फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टरों द्वारा धर्मपाल का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. जिसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद: कूड़े के ढेर में मिली डेड बॉडी, नहीं हुई शिनाख्त, राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना