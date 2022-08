पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले के बस स्टैंड डिपो वर्कशॉप में देर रात रोडवेज जीएम कुलदीप जांगड़ा ने (Raid on bus stand depot of panipat) छापा मारा. पानीपत के बस स्टैंड डिपो पर छापा पड़ने के दौरान रोडवेज जीएम को वर्कशॉप में बैठा मैकेनिक शराब के नशे में धुत मिला. ड्यूटी के समय शराब के नशे में मैकेनिक को देखकर जीएम नाराज हुए. रोडवेज जीएम कुलदीप जांगड़ा (raid in panipat) ने तुरंत सिटी थाना पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मैकेनिक को कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने आरोपी मैकेनिक को कब्जे में लेकर उसका मेडिकल कराया है. वहीं वकॅशॉप इंचार्ज की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 72-C EX. ACT (सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माना) के तहत केस दर्ज कर लिया है. साथ ही रोडवेज जीएम ने विभागीय कार्रवाई करते हुए मैकेनिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

मैकेनिक को GM ने किया सस्पेंड



वर्कशॉप इंचार्ज की शिकायत पर केस दर्ज: सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता कृष्णलाल ने बताया कि वह गांव नौहरा का रहने वाले हैं. वह हरियाणा रोडवेज पानीपत वर्कशाप (Bus Stand Depot Workshop Panipat) में बतौर इंचार्ज कार्यरत हैं. मंगलवार रात को वह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. उन्होंने बताया कि वर्कशाप में निंबरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह बतौर मैकेनिक कार्यरत हैं. कृष्णलाल ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि मैकेनिक वीरेंद्र शराब के नशे में धुत है. ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत कर्मचारी को पाकर उन्होंने इसकी शिकायत की. शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए उसका मेडिकल कराया है. साथ ही संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.