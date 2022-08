पानीपत: 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या (6 year old girl murder after rape) के आरोपी को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 39 साल का आरोपी पानीपत के सेक्टर 25 के कृष्णा गार्डन इलाके का रहने वाला है. जो विश्वकर्मा चौक के पास एक ढाबे में काम करता है.

सोमवार को मिला था बच्ची का शव- गौरतलब है कि सोमवार को सेक्टर-25 में जीटी रोड पर गंदे नाले के पास 6 साल की बच्ची का शव अर्धनग्न हालत में मिला था. पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या (girl murder after rape in panipat) की गई है. इस बात का पता तब चला जब बच्ची के परिजन उसे ढूंढते हुए गंदे नाले के पास (Rape And Murder In Panipat) पहुंचे.

6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी गिरफ्तार

क्या था मामला- पुलिस के मुताबिक मूल रूप से यूपी के जिला शहजांहपुर का रहने वाला एक परिवार पिछले कुछ से समय से पानीपत सेक्टर 29 पार्ट-2 में रह रहा है. सोमवार सुबह करीब 9 बजे उनकी बच्ची पड़ोस में ही रहने वाली मौसी के घर गई थी. वहां से जब वो खेलकर वापस घर लौट रही थी, तब वहां एक युवक आया, जो बच्ची का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले गया. ये बात गली में खेल रहे बच्ची के भाई ने अपने माता-पिता को बताई कि बहन को कोई ले गया है. जिसके बाद माता-पिता तुरंत बाहर आए, मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा.

सीसीटीवी से हुआ खुलासा- बच्ची को तलाशते हुए परिजन गंदे नाले के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें बच्ची अर्धनग्ग्न अवस्था में मृत पड़ी मिली. इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें ढाबे पर काम करने वाला नेपाली बच्ची को ले जाता दिखाई दे रहा है. नेपाली युवक विश्वकर्मा चौक स्थित नागपाल ढाबे पर काम करता है. परिजनों के मुताबिक बच्ची खून से लथ-पथ नाले के पास पड़ी थी. परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस (Rape And Murder In Panipat) को दी. सूचना मिलते ही चांदनीबाग थाना पुलिस और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पानीपत में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या (Girl murdered after rape in Panipat) की वारदात के बाद पुलिस ने भी आरोपी की तलाश में जुट गई.

आरोपी गिरफ्तार- 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या (Minor Girl Rapped In Panipat) मामले में पुलिस ने सोमवार रात आरोपी ईश्वर को सेक्टर 25 से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ चांदनी बाग थाना में IPC की धारा 365, 302, 376, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. थाना प्रभारी महिपाल के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपी नशे में था और उसने 6 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया.

ये भी पढ़ें : पत्नी से हुआ झगड़ा तो शराबी पिता ने 12 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट