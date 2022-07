करनाल: सीएम सिटी करनाल में एक स्कूल बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो (Road Accident In Karnal) गई. हादसा असंध-करनाल मुख्य मार्ग (Assandh-Karnal main road) पर हुआ है. भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार सवार पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ये दंपति बसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वहीं पुलिस की ओर से बस चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मृतकों के शव को असंध के मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने जानकारी दी कि मृतक के पास से पाए गए दस्तावेज से मृतक की पहचान बसी गांव के यसविंद्र सिंह (46) और उनकी पत्नी मीना (36) के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार करनाल से असंध की ओर आ रही थी तभी बच्चों को छोड़कर आ रही एक निजी स्कूल बस ने टक्कर मार (Car and School Bus collision in karnal) दी. टक्कर इतनी भयानक थी जिसमे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जबकि बस पेड़ से टकरा (traumatic accident in karnal) गई.

असंध-करनाल मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार और स्कूली बस में भिड़ंत

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पति-पत्नी कार में फंसे हुए थे. लोहे की रॉड से कार की खिड़की तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया. दुर्घटना में पति पति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को असंध राजकीय अस्पताल (Assandh Government Hospital Karnal) पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई. दुर्घटना कार चालक के ओवरटेक करने के चलते होना बताया जा रहा है.

ग्रामीणों ने बताया की दुर्घटना की सूचना जंगल की आग की तरह गांव सहित क्षेत्र में फैल गई. सूचना पाकर हर कोई दुखी हो गया. गांव का यसविंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ करनाल किसी निजी काम के लिए गया था. वापस आते वक्त उनके साथ दुर्घटना घटित हुई, जिसमें दोनों की मौत हो (Accident in Karnal) गई. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक दंपति के एक 14 वर्ष की बेटी और 10 वर्ष का बेटा है. हादसे से गांव में मातम है. पोस्टमार्टम कराकर दोनों के शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया है.