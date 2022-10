यमुनानगर: शुक्रवार को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में वन विभाग के नए दफ्तर का उद्घाटन (Forest Department Office Inauguration in Jagadhri) किया. इस दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे. कंवर पाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया (Kanwar Pal Gurjar Statement On Adampur By Election) है. उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट की पेशकश भी की है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि टिकट किसे देना है.



आदमपुर उपचुनाव (Adampur By Election) आते ही पार्टी नेताओं में दलबदल का दौर शुरू हो गया है. कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में ना संगठन का विस्तार है और ना ही कांग्रेस नेताओं में एकजुटता है ऐसे में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे नेताओं दूसरे दलों में आ रहे हैं.



वैदिक गणित पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज के दौर में वैदिक गणित का अपना एक महत्व है. वैदिक गणित से गुणा भाग करने में ना सिर्फ आसानी होती है बल्कि यह नई शिक्षा नीति के लिए भी एक अच्छा विकल्प है. इसे जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.



आदमपुर उपचुनाव (Adampur By Election) को लेकर सरगर्मियां तेज है चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो चुका है. आम आदमी पार्टी को छोड़कर अभी तक किसी भी पार्टी ने टिकट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं. फिलहाल बैठकों का दौर जारी है. आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई पर हर किसी की नजर है. अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना तुरुप का इक्का समझकर चुनाव में उतारती है.