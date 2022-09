करनाल: फसल की खरीद शुरु न होने से किसानों में आक्रोश नजर आ रहा (farmers protest in karnal) है. धान की फसल की खरीद को शुरु करने की मांग को लेकर किसानों ने शाहाबाद में जीटी रोड जाम कर दिया. किसानों के जाम लगाने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई. आवाजाही करने वालों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा. रोड में गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. गुस्साए किसानों ने हाईवे पर लगे सरकार के फ्लैक्श को भी उखाड़कर फेंक दिया. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा रखी थी. किसानों का कहना है कि बारिश से उनकी फसलें बर्बाद (Farmers upset to rain in Karnal) हो रही है लेकिन उनका कोई खरीददार नहीं है.

वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की बीते दो दिन में 6 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन धान की सरकारी खरीद को लेकर कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने पहले भी कहा था कि किसानों की फसलें अगर नहीं खरीदी गई (Government crop Purchase in Haryana) तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे. गुरनाम सिंह चढूनी ने साफतौर पर प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक धान कि सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक किसान राष्ट्रीय राजमार्ग को नही खोलेंगे.

करनाल में किसानों का प्रदर्शन

किसान नेता गुरनाम ने कहा कि अब चाहे लाठी मारो या फिर जेल में बंद कर दो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. चढूनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर शुक्रवार शाम तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो 24 सितंबर को पूरे हरियाणा की सड़कों को जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. वहीं चढूनी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अन्य किसानों को ये संदेश दें कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर शनिवार को तैयार रहें.

किसानों की सरकार को दो टूक

वहीं किसानों के लहजे को लेकर कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन के आलाधिकारी सरकार से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है. देखने वाली बात यह होगी कि 24 सितबंर से धान की सरकारी खरीद शुरू होती है या फिर किसान पूरे हरियाणा जाम करने को बाध्य होते हैं.

यह भी पढ़ें-धान की सरकारी खरीद न होने के चलते भाकियू ने किया कुरुक्षेत्र में जीटी रोड जाम