करनाल: बीते तीन दिनों से हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा (Damage to farmers crops in Karnal) है. वहीं खेतों में खड़ी धान की फसलें भी पककर तैयार हो चुकी है. लेकिन मूसलाधार बारिश ने किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया है. किसानों की पकी हुई खड़ी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर मंडी की बात करें तो मंडियों में पड़ी धान को भी भारी नुकसान पहुंच रहा (rain in karnal) है. मंडियों में फसल रखने की जगह न होने से किसानों की फसल बारिश में बर्बाद हो रही है.

किसानों का कहना है कि बारिश होने से न तो आढ़ती उनकी फसल खरीद रहे हैं और न ही सरकार ही उनकी फसलों के बारे में सोच रही है. किसानों का कहना है कि वह आढ़ती और सरकार के बीच पिसकर रहे गए हैं. अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो (Farmers upset in Karnal) जाएगा. एक तरफ तो आढ़ती हड़ताल पर हैं. दूसरी तरफ अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है.

करनाल में किसानों की फसलों को नुकसान

किसानों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से किसानों की फसल की खरीद शुरू कर दे. हमारी फसल जो मंडियों में पिछले चार दिन से पड़ी है. उसको कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है. बारिश होने से आधे से ज्यादा नुकसान हो चुका है. ज्यादातर किसानों की धान खुले में पड़ी हुई है और आधे से ज्यादा बारिश के पानी में बह चुकी है. हालात यह हो चुके हैं कि मंडी में पड़ी धान अंकुरित होने लगी है. फसलों में हवा न लगने से अब गांठे भी बनने लगी है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द धान को हवा न लगी तो पूरी धान खराब हो जाएगी.

