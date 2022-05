हिसार: जिला हिसार के स्याहड़वा गांव में दर्दनाक हादसा पेश आया है. यहां पर दो मजदूर 40 फीट गहरे कुएं में काम करने के लिए उतरे थे, लेकिन किसी मिट्टी धंसने से नीचे दब (Two laborers buried in the well in Hisar) गए. दोनों को अभी निकाला नहीं जा सका है. मौके पर प्रशासन की बचाव टीम पहुंची हुई है.

जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से कुएं के समांतर स्लोप बनाकर मिट्टी हटाई जा रही है. हालांकि प्रशासन में रेस्क्यू के लिए आर्मी व एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है. घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है. बचाव टीम द्वारा कुएं से मिट्टी निकालने का काम निरंतर जारी है.

बता दें कि हिसार से 33 किलोमीटर दूर भिवानी बॉर्डर पर स्थित गांव स्याहड़वा गांव में यह दुर्घटना (soil falling in the well in Hisar) घटी है. बताया जा रहा है कि जैसे ही जयपाल और जगदीश कुएं में उतरे उसके बाद मिट्टी की एक बड़ी थेह नीचे गिर गई, जिससे जयपाल और जगदीश नीचे दब (Two laborers buried in the well in Hisar) गए हैं. कुएं के पास बैठे लोगों ने प्रशासन और गांव में सूचना दी मौके पर आस-पास के लोग भी जुटने लगे हैं.

हिसार प्रशासन की तरफ से एसडीएम अश्वीर नैन और कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. एसडीएम अश्विन नैन का कहना है कि चार जेसीबी मशीन अन्य मशीनों के साथ रेस्क्यू मिशन जारी है. फिलहाल एनडीआरएफ और आर्मी टीम रेस्क्यू के बुलाई गई है और कुछ ही देर में यहां आर्मी की टीम पहुंच जाएगी.

