हिसार: राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल को लेकर भारी कमी चल रही (petrol and diesel crisis in haryana) है. सप्लाई की कमी की वजह से इन राज्यों में पेट्रोल पंप बंद करने के भी मामले सामने आए हैं. हरियाणा के हिसार में हालात जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पेट्रोल पंप पर जाकर पड़ताल की तो सब सामान्य (petrol and diesel situation in hisar) मिला. हिसार के राजस्थान बॉर्डर पर पहले की तुलना में अधिक ट्रक और वाहन दिखाई दिए, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सेल पर कोई असर नहीं पड़ा है.

पेट्रोल पंप मालिक सत्यनारायण जाखड़ ने बताया कि सप्लाई सही समय पर मिल रही है और हिसार में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है. उन्होंने कहा वे राजस्थान बॉर्डर के बेहद नजदीक हैं और सेल पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा (petrol and diesel crisis in hisar) है. अगर राजस्थान में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स होती है तो यहां बहुत ज्यादा असर पड़ेगा. वहीं राजस्थान के जयपुर से जालंधर जा रहे ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वह जयपुर से चले हैं और रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई. सब पेट्रोल पंप खुले थे.

राजस्थान में पेट्रोल को डीजल की किल्लत, हिसार बॉर्डर पर हल्का असर

वही राजस्थान के झुंझुनू से आ रहे एक गाड़ी चालक ने बताया कि सिर्फ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ही तेल मिल रहा था बाकी सारे बंद थे और कहा जा रहा है कि अभी अगले दो दिन तक यह समस्या रहेगी. गौरतलब है कि राजस्थान का बॉर्डर हिसार जिले को लगता है. झुंझुनू हनुमानगढ़ भादरा चूरू जैसे बड़े शहर हिसार के बेहद नजदीक है और हजारों की संख्या में यहां से ट्रक हिसार होकर आगे जाते हैं. गुजरात से आने वाले और पंजाब, जम्मू और हिमाचल की तरफ जाने वाले सभी ट्रक पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की वजह से हरियाणा में ही तेल भरवाते हैं.

