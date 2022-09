सिरसा: नवीन जयहिंद शुक्रवार को हरियाणा के सिरसा पहुंचे. यहां उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया. पत्रकारों से बातचीत में नवीन जयहिंद ने एक बार फिर हरियाणा में पेंशन कटौती (pension deduction case in haryana) के मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह गांधरा गांव के रहने वाले 102 साल के किंग दादा दुलीचंद को सरकार द्वारा मृत घोषित करके उनकी पेंशन काट दी गयी थी. जब हमने इस मामले को उठाया तो हमे पता चला कि प्रदेश में लगभग 2 लाख बुजुर्ग ऐसे है, जिनकी सरकार द्वारा नाजायज तरीके से पेंशन काटी गयी है जिसमे विकलांग ओर विधवा महिलाएं भी शामिल है

नवीन जयहिंद ने कहा कि पिछले दिनों सरकार को पेंशन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए चेताया गया था. उन्होंने बताया कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन ( old age pension in haryana) पाने वाले लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन किसी न किसी गलती की वजह से काटी गई है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने आंकड़े भी जारी किये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मानी और विभाग को आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर अंदर 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में जहां जहां ये समस्या है उनका समाधान होना (Naveen Jaihind On Pension Deduction Case) चाहिए. नवीन जयहिंद ने कहा अगर सरकार ऐसा नही करती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा.

उन्होंने बताया कि पेंशन सम्बंधित समस्या को लेकर सरकार द्वारा हर जिले में में एक एक नम्बर जारी किया है. सरकार द्वारा सिरसा जिले के लिए 9466613035 नंबर जारी किया गया. जयहिंद ने कहा कि अगर आपको कोई पेंशन संबंधित समस्या है तो सरकार द्वारा जारी नंबर पर कॉल करें या डीसी ऑफिस में पेंशन विभाग में जाएं और अपनी पेंशन चालू करवाएं. अगर यहां भी आपकी किसी प्रकार की सुनवाई नही होती है तो आप हमारे पास 7027811811 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत बता सकते है. हम आपकी पेंशन बनवाएंगे

नवीन जयहिंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ताऊ देवीलाल ने पेंशन को वृद्धों के सम्मान के रूप में शुरू किया था लेकिन आज पेंशन सम्बन्धी सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाये हैं वो सब गलत हैं. उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सिरसा में उनके जनता दरबार में पेंशन बनवाने के लिए आई एक वृद्धा को मुख्यमंत्री द्वारा एक लाख रूपये दिए जाने को उनकी स्टंटबाजी बताया. उन्होंने कहा कि जो लोग ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट मांग कर सत्ता में आये थे वो आज नोट लूट रहे हैं और विपक्ष में बैठे लोग भी कुछ नहीं बोल रहे.