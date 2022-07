हिसार: राजीव गांधी थर्मल प्लांट खेदड़ (Khedar Power Plant Hisar) में कोयला सप्लाई रोकने के लिए रेलवे लाइन उखाड़ने के मामले में हिसार पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत हिसार साइबर थाने में मामला दर्ज किया है. दरअसल रेलवे लाइन को उखाड़ने के बाद एक विडियो क्लिप वायरल हुई थी. जिसमें एक आदमी भारत सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस पर अंधेरा फैलाने की बात कह रहा है. वीडियो में इसी मकसद से खेदड़ थर्मल पॉवर प्लांट की रेलवे लाईन उखाड़ने को लेकर भी कबूल किया गया है.

वायरल वीडियो में जिम्मेदारी लेता हुआ दिख रहा शख्स सिख फॉर जस्टिस का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू है. वो अंग्रेजी भाषा मे कहता है कि भारत की आजादी के 75 साल बाद सिख फॉर जस्टिस ने एक प्रोग्राम लांच किया है. Liberate Punjab Block Coal Supply To The Thermal Plants And Plunge India To Darkness On 15 August. जिसका मतलब है कि 'पंजाब थर्मल प्लांटों को कोयला आपूर्ति ब्लॉक करें और भारत को 15 अगस्त को अंधेरे में डुबोए'.

वीडियो में वो आगे कह रहा है कि इसी को लेकर शनिवार को राजीव गांधी थर्मल प्लांट हिसार में रेलवे लाईन की क्लिपों को कोयले की सप्लाई रोकने के लिये निकाल दिया गया है. यह तो एक शुरुआत है. यह सिर्फ भारत को अंधेरे मे डुबोने की एक शुरूआत है. अब से अगले साल तक देश के हर थर्मल प्लांट में अंधेरा कर देंगे. वीडियो में एक-दो व्यक्ति रेलवे लाईन की क्लिप उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं. वहीं एक दीवार के ऊपर पंजाबी मे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ दिखाई दे रहा है.

पुलिस जांच में पाया गया कि बरवाला खेदड़ पावर प्लांट के अंदर जाने वाली रेलवे लाईन की गेट से करीब 500 गज बाहर की तरफ से 60-65 फिस प्लेटों और रेलवे लाईन को जोड़ने वाली पैंड्रोल क्लिप निकली हुई हैं. इनमें से कुछ क्लिप मौके पर पड़ी हैं और कुछ गायब मिली. इसके अलावा चंडीगढ-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग के रेलवे पुल की दीवार पर पंजाबी भाषा में 'खालिस्तान जिंदाबाद' भी लिखा गया है.

गौरतलब है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है. हिसार पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा भड़काने पर उसके साथियों व अन्य अनजान व्यक्तियों ने थर्मल प्लांट की कोयला सप्लाई रोकने के लिए रेलवे लाइन पर तोड़फोड़ की है. मामले की जांच के लिए हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह और एडिशनल एसपी पूजा वशिष्ठ भी मौके पर पहुंचे. इस मामले में पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन हिसार में देशद्रोह समेत आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

