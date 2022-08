हिसार: भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के निधन (Sonali Phogat Death) पर दिग्गजों ने ट्वीट कर अपने-अपने तरीके से उन्हें श्रद्धाजंलि दी है. सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि शोकाकुल परिजनों को यह असीम दु:ख सहन करने की क्षमता प्रदान करें. इसके साथ ही डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट दुख जताया है. भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हुआ (Sonali Phogat passes away) है. इस बात की पुष्टि उनके भाई वतन ढाका ने की है. प्रारंभिक सूचना के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट की मौत हुई है. बता दें कि सोनाली फोगाट 22 अगस्त से 25 अगस्त तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थीं. सोनाली के निधन (Who is sonali phogat) की सूचना मिलते ही उनका परिवार गोवा के लिए रवाना हो गया है.



भाजपा नेत्री के निधन (Sonali Phogat Death) पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है. ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि "भाजपा नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक निधन का बेहद दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दु:ख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ॐ शांति!

वहीं हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि "सोनाली फोगाट के अचानक निधन पर उन्हें दुख है, भगवान उन्हें अपने श्रीचरणों में जगह दे।"



आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने ट्वीट के जरिए सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताते हुए सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने कहा कि "सौनाली फोगाट की आकस्मिक मौत होना दुखद भगवान आत्मा को शान्ति दे @mlkhattar जी से माँग है लोग कह रहे है ये मौत संदिग्ध है रहस्यमयी है इसकी CBI या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जाँच करवाई जाए aims में पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि लोगों को सोनाली की मौत पर संदेह है जाँच का आदेश दो cm जी।"

भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोनाली भोगाट के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया "कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता,आदमपुर क्षेत्र से 2019 की उम्मीदवार रही,श्रीमती सोनाली फोगाट जी के निधन का दुखद समाचार मिलने से - हतप्रभ हूँ। गोवा भाजपा अध्यक्ष श्री @ShetSadanand जी से बात कर परिजनों के सहयोग का आग्रह किया है।"

भाजपा नेता कुलदीप विश्नोई ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि "सोनाली फोगाट जी के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूँ। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ॐ शान्ति"