गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सोमवार शाम को एक लावारिस सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ. अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस का मानना है कि किसी अन्य स्थान पर हत्या करने के बाद महिला के शव को यहां ठिकाने लगाया गया है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. (Woman Dead Body Found In Suitcase) (Dead Body Found In Suitcase In Gurugram).

दरअसल सोमवार दोपहर को पुलिस को सूचना मिली के इफ्को चौक इलाके के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा हुा है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर रखे एक सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब बताई जा रही है. मौके पर पहुंचे डीसीपी दीपक सहारण ने बताया कि इफ्को चौक पर सूटकेस के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिली है. (Woman Murder case in Gurugram)

उन्होंने बताया कि शव को पोस्मार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. डीसीपी की माने तो डेड बॉडी ज्यादा पुरानी नहीं है, यानी की इस महिला की हत्या हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हत्यारों ने अपना अपराध छुपाने के लिए इस डेड बॉडी को यहां डंप किया है, जिनको जल्दी ही ढूंढ निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस को ये सूचना एक ऑटो चालक ने दी थी.

