गुरुग्राम: बारिश की वजह से मौसम में आए बदलाव के कारण गुरुग्राम में डेंगू (Dengue In Gurugram) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते 15 दिन में साइबर सिटी में डेंगू के 29 मामले सामने आए हैं. इस बात की जानकारी चीफ मेडिकल अधिकारी ने दी है. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में डेंगू के 29 मामले आकड़ों में दर्ज किए गए (Dengue cases recorded in Gurugram) है. वहीं 5 हजार से ज्यादा संदिग्ध मरीजों के ब्लड सेंपल डेंगू की जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं.

सीएमओ की मानें तो रूक-रूक कर हो रही बेमौसम बारिश ने जहां गुरुग्राम में डेंगू का खतरा बढ़ा दिया (Dengue threat in Gurugram) है. वहीं वायरल फीवर भी साइबर सिटी को अपनी चपेट में लेता है रहा है. गुरुग्राम डेंगू और वायरल फीवर (Dengue and viral fever in Gurugram) के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सरकारी अस्पतालों में फीवर के लिए इवनिंग ओपीडी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

गुरुग्राम में डेंगू का खतरा बढ़ा, 15 दिन में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 29 के पार

सीएमओ ने कहा कि बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है. मौसम में बदलाव के कारण बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है. बारिश से जगह-जगह जलभराव होने से मच्छर ज्यादा पनपते हैं जिससे बीमारियों के भी बढ़ने की आशंका रहती है. इस दौरान डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. उन्होंने लोगों से कहा कि गुरुग्राम डेंगू का केस (dengue cases in Gurugram) को देखते हुए रोजाना सेल्फ चेकिंग की जरूरत है.

डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए लोग अपने घर के आस-पास या अंदर कहीं भी पाना जमा ना होने दें. कूलर, गमले, टायर इत्यादि में जमे पानी को फौरन बहा दें. सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. पानी की टंकियों को ढंक कर रखें ताकि उनमें मच्छर पनप ना सकें. पानी के कंटेनर खाली कर दें और जिन जगहों पर पानी के जमा होने की उम्मीद हैं वहां कीटनाशकों का उपयोग करें.

सीएमओ वीरेंद्र यादव की मानें तो जिला प्रशासन ने सेक्टर 31 पॉली क्लिनिक में डेंगू का कंट्रोल रूम बनाया है जहां 18001801817 पर डेंगू, वायरल फीवर या फिर फॉगिंग से संबंधित जानकारी ली जा सकती है. वही सीएमओ गुरुग्राम की माने तो डेंगू के टेस्ट के लिए भी जिला प्रशासन ने रेट तय किये है. कोई भी प्राइवेट लैब संचालक डेंगू टेस्ट के लिए लोगों से 600 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता. अगर कोई भी प्राइवेट लैब इससे ज्यादा पैसा वसूल करता है तो इसकी शिकायत आप 18001801817 पर कर सकते हैं.