गुरुग्राम : साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-77 में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे (accident in under construction building in gurugram) के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों की लापरवाही ने ही चार मजदूरों की जान ली है क्योंकि इस निर्माणाधीन इमारत में निर्माण कार्य के दौरान इस्तेमाल होने वाले कोई भी उपकरण मौजूद नहीं हैं. नीरज शर्मा ने यह भी कहा कि इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा और सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाएगा.



विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि प्रशासन सोया हुआ है. इस निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा की दुष्टि से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जब किसी सोसायटी का निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसके चारो तरफ जाल लगाया जाता है. इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार ने इन्ड्रीयल हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग बनाया हुआ है लेकिन वह अपना काम नहीं कर रहा है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम में बिल्डर और ठेकेदार की गलती तो है ही साथ ही प्रशासन की भी पूरी गलती है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है प्रशासन की नजरों में मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है क्योंकि विभाग मजदूरों के हित में काम ना करके बिल्डरों के हित में काम रहा है.

विधानसभा में उठाएंगे मजदूरों की मौत का मामला

नीरज शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा में जगंलराज चल रहा है. भाजपा सरकार को जो काम करना चाहिए वह न करके बिल्डरों की पैरवी कर रहा है. विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि अगर समय रहते सरकार सम्बन्धित विभाग को सही दिशा में काम करने का निर्देश देती तो आज चार मजदूरों की जान बच जाती. वहीं गुरुग्राम की एसडीएम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला: सेक्टर-77 की पाम हिल सोसायटी (Workers die in Gurugram Palm Hill Society) में निर्माण कार्य के दौरान पांच मजदूर 16वीं मंजिल से नीचे गिर गए. इस घटना में चार मजदूरों की मौत (Workers die in Gurugram Palm Hill Society) हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दरअसल पाल हिल सोसायटी (Palm Hill Society Gurugram) में एक टावर के निर्माण का कार्य चल रहा है. मंगलवार को क्रेन के जरिए सोसाइटी में लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था. लिफ्ट को सेट करने के दौरान जब 16वीं मंजिल पर काम किया जा रहा था तो 5 मजदूरों का पैर फिसल गया और नीचे जमीन पर आ गिरे. बताया जा रहा है कि एक मजदूर 12वीं मंजिल पर लगे जाल में अटक गया जबकि बाकी चार मजदूर सीधे जमीन पर गिर गए. जिससे चार मजदूरों की मौत हो गई. सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं.

