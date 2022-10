गुरुग्राम: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नमाज को लेकर बवाल (Ruckus over Namaz in Gurugram) एक बार फिर शुरू हो गया है. अब पटौदी के भोड़ा कलां एरिया में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हमला (Attack on Namazis in Gurugram Masjid) कर दिया. आरोप है कि इन शरारती तत्वों ने नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया. इसके बाद मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का मेडिकल कराया.



दरअसल गुरुग्राम का विवादों से गहरा नाता रहा है. करीब तीन साल से गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद (namaz in open at gurugram) शुरू हुआ था. इसके साथ ही शीतला कॉलोनी के एक घर में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को लेकर विवाद गहरा हो गया था. प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामले को हाल ही में शांत किया गया था कि अब बुधवार देर शाम को भोड़ा कलां में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर शरारती तत्वों ने हमला कर (Attack on Namazis in Gurugram Masjid) दिया.

बताया जा रहा है कि यह लोग वारदात को अंजाम देने से पहले बुधवार सुबह मस्जिद में आए थे. जिन्होंने शाम तक मस्जिद को ताला लगाने की बात कही थी. शाम को जब नमाजी यहां इसा की नमाज पढ़ रहे थे तो यह लोग मस्जिद में आ गए और उन्होंने लाइट बंद कर नमाजियों को पीटना शुरू कर दिया और बाद में मस्जिद से बाहर निकाल दिया. फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 147, 149, 295ए, 323, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.



एसीपी का कहना है कि हमला करने की कोई वजह साफ नहीं हुई है. तथ्यों की जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी कौन थे अभी यह साफ नहीं हो सका है. मामले की जांच की जा रही है. इस क्षेत्र में यह चार परिवार हैं जिन्होंने घर पर ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाई हुई है. एसीपी ने बताया कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.