गुरुग्राम: हरियाणा में चलती गाड़ियों में आग लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे (FIRE IN MOVING VEHICLE CASE) हैं. जिससे कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है तो वहीं, गाड़ी का लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है. ताजा मामला जिला गुरुग्राम से सामने आया है जहां NH 48 पर शंकर चौक पर चलती गाड़ी में आग लग (FIRE IN MOVING VEHICLE IN GURUGRAM) गई. गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित अपनी जान बचाकर गाड़ी से भाग निकले नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग होंडा सिटी की गाड़ी में आग लगी है. वहीं सुचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. हालांकि आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई. फिलहाल दमकल विभाग द्वारा गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. गाड़ी में आग लगने के कारण एनएच पर काफी समय तक जाम की स्थिति भी रही.

गनीमत यह रही कि हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बच निकले. बता दें, जिले में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगने के मामले सामने आ चुके (FIRE IN MOVING VEHICLE IN GURUGRAM) हैं. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण ही ज्यादातर गाड़ियों में आग लगती है.

