गुरुग्राम: जिला गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में रविवार को डिप्टी सीएम दुष्यन्त चौटाला रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन (Inauguration of Railway Over Bridge at Garhi Harsarul) कर उसे लोगों के लिए समर्पित किया. इस रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य लंबे समय से चल रहा था. रेलवे ब्रिज के उद्घाटन से अब फर्रुखनगर, पटौदी और मानेसर से बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इस रेलवे ओवर ब्रिज (railway over bridge in gurugram) के निर्माण पर 63 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. ब्रिज के बनने से कई गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा.

3 साल में बनकर तैयार हुआ रेलवे ओवर ब्रिज: रेलवे ओवर ब्रिज से अब मानेसर और फर्रुखनगर के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी (Manesar and Farrukhnagar Gurugram) होगी. पिछले काफी समय से इस ब्रिज की मांग की जा रही थी और इसके बाद इस ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरु किया गया था. इस ब्रिज को बनने में लगभग 3 साल मका समय लगा है. हालांकि कोविड-19 चलते निर्माण कार्य बाधित जरूर हुआ था. यही कारण रहा है कि इसके निर्माण में तीन साल का समय लग गया.

फाटक बंद होने से करना पड़ता था इंतजार: गढ़ी हरसरू में बने रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के दौरान मौजूद लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया. लोगों ने इस ब्रिज के निर्माण के लिए उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया. ग्रामीणों का कहना है कि यहां रेलवे फाटक एक बड़ी समस्या थी. ट्रेन के गुजरने से 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब रेलवे ओवर ब्रिज बन जाने से उन्हें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.