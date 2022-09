नूंह: हरियाणा का जिला नूंह एक कृषि प्रधान जिला है. यहां की करीब 90 फीसदी आबादी की जीविका कृषि पर आधारित है. अब नूंह जिले के किसानों का रूख बागवानी की तरफ बढ़ने लगा है. इसी के तहत हरियाणा सरकार ने पिनगवां में 55 एकड़ जमीन में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बरसाती प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मंजूरी दी (Center Of Excellence For Onion open in Nuh) है. विभाग ने सभी 55 एकड़ जमीन की चार दिवारी करने का टेंडर भी छोड़ दिया है. जिसकी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निशान देई की है.

बेर का बाग लगाया गया: जिला बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि नूंह के किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल, सब्जी, बाग से जोड़ने के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है. उन्होंने बताया कि पिनगवां में बागवानी विभाग के 55 एकड़ जमीन है. जिनमें से कई एकड़ में पहले ही बेर का बाग लगा हुआ है. उन्होंने बताया कि सरकार ने यहां पर बरसाती प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मंजूरी दी (Onion Center of Excellence will open in Nuh) है.

नूंह में प्याज की 180 किस्म की होगी खेती: जिस पर करीब दस करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. जहां पर प्याज की अलग-अलग 180 किस्में उगाई (180 varieties of onion will be cultivated in Nuh) जाएंगी. इसके अलावा यहां दो तालाब बनाए जाएंगे. जिनमें करीब 5 किलोमीटर दूर गांव फलैंडी के पास उजीना नहर में बोर से पाईप लाईनों के जरिए पानी लाया जाएगा. जिसपर करीब 45 लाख का खर्चा आएगा.

सब्जी और फलों की अच्छी नस्लें होगी तैयार: उन्होंने बताया कि खजूर, अनार, अमरूद, पपीता की अच्छी नस्लें तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया नूंह जिले के अधिकतर गांवों में खारा पानी है यहां पर ऐसी सब्जी और फलों की नस्ल तैयार की जाएगी, जिनकी खारे पानी से भी अच्छी पैदावार हो सके. उन्होंने बताया कि यहां पर पार्क, गेस्ट हाउस, अधिकारी और कर्मचारियों के फ्लैट भी बनाए जाएंगे.

प्रोजेक्ट डेढ़ साल में बनकर तैयार होगा: मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल 55 एकड़ जमीन की चारदीवारी का दो करोड़ 64 रुपये का टेंडर छोड दिया गया है. जिस पर कार्य शुरू हो गया है. उन्होंने बताया कि यहां पर 12वीं पास युवाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा. सभी छात्रों को माली आदि का डिपलोमा दिया जाएगा. जिससे नूंह के युवा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में आसानी से नौकरी हासिल कर सकेंगे. यह प्रोजेक्ट डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा.

