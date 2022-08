गुरुग्राम: जिला गुरुग्राम में रविवार को आठ साल के बच्चे का बरसाती नाले में डूबने का मामला सामने आया (8 years child drowned in drain in gurugram) है. घटना जिले के गडौली गांव की है. वहीं, जब पुलिस को मासूम के डूबने की सूचना मिली तो पुलिस की टीम और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई. प्रत्यक्षदर्शी की माने तो दिशांत दोपहर 3.30 बजे अपने घर के बाहर नाले के पास खेल रहा था और खेलते-खेलते अचानक बच्चे का पैर फिसल (child drowned in gurugram) गया. जिसके कारण वह नाले में जा गिरा.

मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: आसपास के लोगों को जब बच्चे के गिरने की सूचना मिली तो उन्होंने बच्चे को नाले से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन नाले का बहाव तेज होने के कारण वह बच्चे को बाहर नहीं निकाल (child drowned in drain in gurugram) पाए. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को नाले से बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी वे बच्चे को नाले से नहीं निकाल पाए. दमकल विभाग गोताखोरों की मदद से बच्चे को ढूंढते रहे.

ग्रामीणों ने लगाए लापरवाही के आरोप: आपको बता दें कि 8 साल का मासूम दिशांत अपने मां-बाप का इकलौता संतान था. ऐसे में पूरे घर में गम का पहाड़ टूट गया है. वहीं, दिशांत को जल्द रेस्क्यू न करने पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लाए और सड़कों पर उतर (child drowned in Gadauli Village) गए. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पटौदी रोड पर जाम लगा दिया. इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

पहले भी एक मासूम गंवा चुका है जान: ग्रामीणों का आरोप है कि वे काफी सालों से जिला प्रशासन से इस मुद्दे को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं किया गया. जिसके कारण आज एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी (Gadauli Village child drowned case) है. यही नहीं 3 साल पहले भी एक मासूम की इसी तरह नाले में गिरने से मौत हो गई थी. ग्रामीणों की माने तो प्रशासन की तरफ से हर बार नाले का विजिट किया जाता है. बजट पास करने की बात की जाती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता.



