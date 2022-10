फरीदाबाद: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक 40 साल के एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया (Man Died In Faridabad) है. मामला सेहतपुर के पास शिव कॉलोनी का है. जहां नौकरी से लौटते वक्त बबलू सीवर के पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा. आस-पास के लोगों ने उसे बाहर निकाला पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी



मृतक की पत्नी ने बताया कि कॉलोनी का गंदे पानी एक गड्ढे में जमा होता है. गड्ढे के पास से ही कॉलोनी के अंदर जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता है. महिला की मानें तो वे रात को अपने पति के साथ ड्यूटी से लौट रही थी. महिला ने बताया कि अंधेरा होने के चलते पति को रोड नजर नहीं आया जिससे वो गहरे गड्ढे में जा गिरा. पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही. तभी शोर सुनकर आस-पास के लोग उसके पति को बचाने के लिए पहुंचे. लेकिन जब तक लोग उसे गड्ढे से बाहर निकालते तब तक उसके पति की मौत हो चुकी (Man Died After Falling In Pit In Faridabad) थी. कॉलोनी के लोग इस हादसे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं.



वहीं अब यह मामला थाने भी पहुंच गया है जो कि मृतक व्यक्ति की पत्नी को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आज नगर निगम के एसडीओ, जेई, क्सईएन एवं संबंधित विभागों के बारे में लिखित शिकायत पल्ला थाने में दी है. पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.



वहीं इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी की मदद करने वाले वकील अशको तंवर का कहना है कि हम उनको इंसाफ दिलाके रहेंगे. इस मामले में जो भी अधिकारी हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर रहेंगे क्योंकि मृतक ने अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ दिया है और उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है.