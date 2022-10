फरीदाबाद: हरियाणा में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ती जा रही है. फरीदाबाद में भी शराब तस्करों पर अंकुश (liquor smugglers in faridabad) लगाने लिए जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है. वहीं छान्यसा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र की टीम ने 150 पेटी अवैध शराब सहित आरोपी को पकड़ा है. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम योगेंद्र है, जो पलवल का रहने वाला है.

आरोपी बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में किराए के मकान में रहता (Liquor smuggling in Bhatia Colony of Ballabhgarh) था. उन्होंने बताया कि एएसआई होशियार सिंह को गश्त के दौरान सूचना मिली कि आरोपी अवैध शराब तस्करी करता है और कुछ समय और वह शराब तस्करी के लिए घरौड़ा से चांदपुर की तरफ आने वाला है. कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने चांदपुर चौक के पास निगरानी करनी शुरू कर दी.

थोड़ी देर बाद पुलिस टीम ने एक पिकअप आती देखी. पुलिस को देखकर आरोपी चालक घबरा गया और उसने गाड़ी को भगाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. गाड़ी चेक करने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया. बरामद की गई अवैध शराब में 90 पेटी अवैध देशी शराब मस्ताना, 10 पेटी किंगफिशर बियर, 19 पेटी ओसियन ब्लू, 10 पेटी मेजिक मूवमेन्ट, 8 पेटी रॉयल स्टेग, 4 पेटी स्टेरलिंग रिजर्व, 4 पेटी रोयल चैलेंज, 3 पेटी ओल्ड मोक, 2 पेटी रोयल ग्रीन की शामिल थी.

आरोपी से जब शराब का लाइसेंस मांगा गया तो उसने आनाकानी की. वह कोई भी दस्तावेज सामने नहीं रख सका. आरोपी को थाने लाकर उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की (Action on liquor smugglers in Faridabad) गई. प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह तिगांव के रहने वाले राजकुमार उर्फ सेठी के लिए काम करता है, जिसका शराब का ठेका है. पिकअप गाड़ी आरोपी योगेंद्र की है, जिसने शराब की सप्लाई करने के लिए उसे राजकुमार के पास लगा रखी थी. आरोपी को अदालत में पेश कर कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है. वहीं शराब मालिक राजकुमार की धरपकड़ की जा रही (Liquor smuggling banned in Haryana) है.