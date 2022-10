बीजेपी विधायक ने उठाए अफसरशाही पर सवाल, बोले- धान खरीद में हो रहा घोटाला, सीएम को कर रहे गुमराह

कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने दावा किया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में धान खरीद घोटाला (paddy purchase scam in kaithal) हो रहा है. जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है.

सोनीपत में बारिश के बाद स्कूल में भरा पानी, निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मंडरा रहा बीमारियों का खतरा

सोनीपत में बारिश (rain in sonipat) के बाद से जलभराव की स्थिति बनी हुई है. गढ़ी हकीकत गांव का हालत तो ऐसा है कि यहां स्कूल में भी गंदा पानी जमा हो चुका है. शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ. बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है.

राम रहीम की फैमिली आईडी से गायब पूरा परिवार, सिर्फ हनीप्रीत का नाम शामिल

जेल में सजा कार रहे राम रहीम (Dera sacha sauda chief ram rahim) की फैमिली आईडी से पूरा परिवार गायब हो चुका है. आई़डी में सिर्फ हनीप्रीत को ही जगह मिली है. राम रहीम ने अपनी फैमिली आईडी में न तो अपनी पत्नी हरजीत कौर और न ही अपनी मां नसीब कौर का नाम शामिल किया है. आईडी में सिर्फ हनीप्रीत का शामिल किया गया है. हाल ही में पैरोल के दौरान उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में ये बदलाव किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों का गेहूं बर्बाद, दोषी कर्मचारियों से होगी नुकसान की भरपाई

हरियाणा में करोड़ों रुपयों का भंडारण किया गया सरकारी गेहूं अधिकारियों की लापरवाही के कारण बर्बाद (Government wheat spoiled in Haryana) हो गया है. हैरान करने वाली बात है कि गेहूं के कई स्टॉक को तो बिना किसी क्रेट के सीधा जमीन पर ही रखा हुआ था. जिस कारण बारिश का पानी गेहूं में गिरने की वजह गेहूं पूरी तरह से सड़ गए और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. पढ़ें पूरी खबर...

मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल के ICU में किए गए शिफ्त

समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने (Mulayam singh yadav health critical) के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. जानकारी के अनुसार, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा था. रविवार को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है.

आयुर्वेद कॉलेज खानपुर कलां में छात्राओं से अश्लील हरकत मामला: प्रोफेसर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय (bhagat phool singh women university) खानपुर कलां में आयुर्वेद कॉलेज की छात्राओं ने प्रोफेसर पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया था. इस मामले में प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है.

'नई शिक्षा नीति के नाम पर हरियाणा में स्कूलों को बंद कर रही सरकार, शिक्षकों के कई पद किए गए खत्म'

आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर (Ashok Tanwar on New education policy) ने सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार प्रदेश में कई स्कूलों को बंद कर चुकी है और कई स्कूलों में अध्यपकों के पद भी खत्म कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नई पीढ़ी के लिए खतरनाक है. पढ़ें पूरी खबर...

गन्नौर में किसान सम्मेलन का आयोजन, ड्रोन खेती के लिए किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

हरियाणा में ड्रोन की खेती (drone farming in haryana) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में सोनीपत के गन्नौर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और किसानों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी गई.

हरियाणा के नगीना को राजस्थान में जोड़ने की मांग, PM को पत्र भेजेंगे ग्रामीण

नूंह के नगीना क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र को नूंह हरियाणा (Nagina of Haryana) से हटाकर राजस्थान के भिवाड़ी जिले में शामिल करने की मांग कर रहे (Demand to add nagina to Rajasthan) हैं. इसको लेकर नगीना क्षेत्र के लोगों ने रविवार को दिल्ली वडोदरा मेगा हाईवे के निकट पहुंचकर प्रदर्शन किया. पढ़ें पूरी खबर...

घर आने पर टोका तो दोस्त ने की दोस्त की हत्या, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद

फरीदाबाद में रवि हत्याकांड (ravi murder case in faridabad) में पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल कार और रवि का आधार कार्ड बरामद कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया.