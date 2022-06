अग्निवीरों को गारंटीड नौकरी देगी हरियाणा सरकार, CM मनोहर लाल ने योग दिवस पर किया बड़ा ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar lal khattar) ने आज भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर (International Yoga Day 2022) योग किया. वहीं योग करने के बाद उन्होंने अग्निपथ योजना से संबंधित एक बड़ा एलान किया. मुख्यमंत्री ने सेना से वापिस आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में गारंटीड नौकरी दिए (Haryana CM Big Announcement) जाने की घोषणा की.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 : पीएम बोले- योग अब एक वैश्विक पर्व

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के व्यापक विषय को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के लिए 75 स्थानों की पहचान की है. जहां आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैसूर से प्रधानमंत्री के साथ शामिल हो रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयंबटूर में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर योग कर रहे हैं.

जम्मू कश्मीर: सोपोर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर में सोपोर के तुलीबल इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया. सुरक्षा बल घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

Weather Update of Haryana: हरियाणा में आज भी बारिश के आसार, कल से मौसम साफ

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 21 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया (Weather Update of Haryana) है. बारिश होने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसेगी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी.

Agnipath Protest: संयुक्त किसान मोर्चा का 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान

सेना भर्ती में शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन किया है. मोर्चा अगल 24 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध करेगा. सोमवार को करनाल में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया.

Hisar Agnipath Protest: रोड जाम करने के आरोप में 100 युवकों पर एफआईआर

अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ जहां युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कानून तोड़ने वालों पर सख्ती दिखा रहा है. हिसार में विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने वाले 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR against Agneepath protesters in Hisar) दर्ज की गई है.

सीएम और सरकार के खिलाफ बयान पर अरविंद शर्मा ने दी सफाई, मैं सरकार के खिलाफ नहीं

रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ (Arvind Sharma statement on Manohar Lal) दिये बयान से यू-टर्न लेने की कोशिश की है. अरविंद शर्मा ने कहा है कि उनके बयान का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार या सीएम के खिलाफ हैं. उन्होंने गौड़ संस्था की जमीन को लेकर अपना लगाव जाहिर करने की कोशिश की थी.

Banned Medicines Recovered in Karnal: करनाल पुलिस ने पकड़ी प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप, 3 गिरफ्तार

करनाल में थान असंध की पुलिस टीम ने सोमवार को प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप (Banned Medicines Recovered in Karnal) बरामद की. पुलिस ने इन दवाइयों के साथ तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी सस्ते दाम पर ये दवाइयां खरीदकर इसकी तस्करी करते थे.

यमुनानगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में मिले दो दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियां

सोमवार को यमुनानगर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (police busted sex racket in yamunanagar) किया. पुलिस ने दो दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है.

Bharat Bandh in Sonipat: अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र एकता मंच का प्रदर्शन, 'आप' ने किया समर्थन

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया (bharat bandh against agnipath scheme) है. जिससे देखते हुए हरियाणा के हर जिला सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दरअसल सोनीपत के छात्र एकता मंच (Student Ekta Manch Sonipat) द्वारा रेल रोको अभियान चलाया (Rail roko campaign in Sonipat) गया.

