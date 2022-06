पलवल के बाद बल्लभगढ़ में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद, अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा आदेश

सेना में भर्ती के लिए आई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा में वीरवार को कई जगह हिंसक प्रदर्शन (Agneepath Scheme Protest in haryana) हुए. हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा गृह विभाग ने पलवल में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी. अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पलवल में अग्निपथ प्रदर्शन मामला: 45 नामजद समेत 1 हजार पर FIR, 30 गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

हरियाणा के पलवल जिले में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सरकार सख्ती के मूड में आ गई है. इस मामले में पुलिस ने करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा (FIR on agneepath protesters in Palwal) दर्ज किया है. हिंसा के आरोप में अब तक 30 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं.

देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना करे सरकार, अग्निपथ योजना को ले वापस- दीपेंद्र हुड्डा

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निपथ योजना (deepender hooda on agnipath scheme) का विरोध किया है. दीपेंद्र ने कहा कि देश की सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन है. ऐसे विषय पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए.

हरियाणा रोडवेज में पानीपत डिपो इनकम में रहा सबसे टॉप, प्रतिमाह इतनी हुई आय

चंडीगढ़ और दिल्ली डिपो को छोड़कर इनकम के मामले में हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) के जिला पानीपत डिपो (Panipat depot got first place) ने प्रथम स्थान हासिल किया है. बता दें, डिपो की रोजाना आय 16 लाख रुपये से लेकर 17 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है, जो पहले 4 लाख रुपये तक हुआ करती (Income Of Panipat Depot) थी. पढ़ें पूरी खबर...

Haryana urban body Election: जानिए इस बार हरियाणा निकाय चुनाव में कितनी है उम्मीदवारों के खर्च की सीमा

हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान की तारीख करीब आ रही है. 17 जून को चुनाव प्रचार थम जायेगा. इस बार उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बदले हैं. कैंडिडेट के प्रचार में खर्च की सीमा (Expenditure limit in Haryana civic election) को इस चुनाव में बढ़ा दिया गया है.

Student CM Manohar Lal: अगले महीने सीएम मनोहर लाल देंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा

मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय के छात्र भी हैं. सीएम मनोहर लाल अगले महीने होने वाली कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय की परीक्षा (Haryana Chief Minister Manohar Lal exam) देंगे. कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय ने अपने सभी पाठ्यक्रमों की डेट शीट जारी कर दी है.

Weather Update of Haryana: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हरियाणा का हाल

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 20 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया (Weather Update of Haryana) है. बारिश होने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसेगी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी.

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Rate in Haryana) नहीं हुआ है.

हिमाचल घूमने गये हरियाणा के युवक की कार खाई में गिरी, मौके पर मौत

सोलन के एनएच-5 पर कंडाघाट के डेढ़ घराट के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सड़क से करीब 300 फीट नीचे गिरने से एक युवक की मौत गई. इसमें चरखी-दादरी हरियाणा के 26 साल के सुमित की मौत (Accident in solan) हो गई है.

Murder in Panipat: पानीपत में दिव्यांग युवक को पड़ोसियों ने पीटकर उतारा मौत के घाट

पानीपत में एक दिव्यांग की उसके पड़ोसियों ने पीटकर हत्या (handicapped youth murdered in panipat) कर दी. वारदात के समय उसके घर में कोई नहीं था. हत्या के बाद भी दो दिन तक उसका शव घर के अंदर ही पड़ा रहा.