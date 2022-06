सिद्धू मूसेवाला की याद में हरियाणा में बनेगा पार्क और म्यूजिक स्कूल- दिग्विजय चौटाला

जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने रविवार को सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की. दिग्विजय चौटाला ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी और परिजनों का ढांढस बंधाया. दिग्विजय ने कहा मूसेवाला की याद में हरियाणा में मेमोरियल बनाया जाएगा.

बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

सुखचैन कॉलोनी में बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न (girl child molestation in sirsa) करने का आरोप लगा है. मामला पांच दिन पहले का है, लेकिन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से आक्रोशित बहुजन समाज के लोगों ने रविवार को सदर थाना पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है.

रोहतक में सरकारी बिल्डिंग शिफ्ट करने का मामला: मनीष ग्रोवर का भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार, बोले- कोई रोक नहीं सकता

शहर से न्यायिक परिसर और लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी भवनों को शिफ्ट (government building shifting case in rohtak) करने के सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है.

Fire in Factory in Faridabad: तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, देखें वीडियो

सरूरपुर इलाके में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग (fire broke out in factory in Faridabad) लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी दो अन्य फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया. खबर है कि फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम किया जाता था. आग लगने के वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ. समय रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्रियों से बाहर निकल गए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर कमल गुप्ता का कांग्रेस पर निशाना, जानें क्या कहा

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता (kamal gupta urban local bodies minister) ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने साल 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देख लो कि क्या हुआ था. उन्होंने कहा कि जो गलत काम करने के आदी होते हैं, वो करते ही हैं. बाकी हरियाणा राज्यसभा चुनाव (rajya sabha elections in haryana) परिणाम का 10 जून को सभी को पता चल जाएगा. कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट होने पर उन्होंने निशाना साधा. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसा.

Khelo India Youth Games 2021: हरियाणा के नाम रहा रविवार का दिन, प्वाइंट टेबल में देखें कौन सा राज्य किस स्थान पर

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 (khelo india youth games 2021) के दूसरे राउंड के मुकाबले शुरु हो चुके हैं. रविवार को साइक्लिंग में हरियाणा की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता. जानें बाकी खेलों का रिजल्ट.

World Ranking Series Tournament: हरियाणा के पहलवान मोहित ग्रोवर ने जीता कांस्य पदक

बोलत तुर्लिखानो कप टूर्नामेंट में भिवानी जिला के बामला गांव निवासी पहलवान मोहित ग्रेवाल ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक (wrestler mohit grewal won bronze medal) जीता.

देसी कट्टे समेत 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, UP पुलिस ने रखा था इनाम

पलवल में गौकशी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार (palwal police arrested accused) कर लिया है. फरार चल रहे आरोपी पर गौकशी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इनाम रखा गया था. पिछले लंबे से आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था.

कुमारी सैलजा ने सिद्धू मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग

कुमारी सैलजा ने रविवार को सिद्धू मूसेवाला (kumari selja met sidhu moose wala family) के परिजनों से मुलाकात की और गायक सरदार शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक व्यक्त किया.

भिवानी के छात्र का इसरो में चयन: किसान के बेटे ने मेहनत के दम पर हासिल किया बड़ा मुकाम

भिवानी जिले के गांव डूडीवाला निवासी (dudiwala village bhiwani haryana) अमित शर्मा ने अपनी मेहनत के बूते बतौर वैज्ञानिक इसरो (bhiwani student selected in isro) में जगह बनाई है.