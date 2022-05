Police Alert In ambala: पंजाबी सिंगर सिद्ध मूूसेवाला की हत्या के बाद अंबाला में अलर्ट पर पुलिस

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अंबाला में भी पुलिस हाई अलर्ट पर (Police Alert In Ambala) है. इस वजह से जगह-जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

रत्न लाल कटारिया का केजरीवाल पर तंज, कहा- हरियाणा में तंबू गाड़ने की कोशिश न करें भाजपा राज्य को संभालने में है सक्षम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में रविवार को रैली की गई (Rattan Lal Kataria on Aam Aadmi Party) थी. जिसको लेकर अंबाला से भाजपा सांसद रत्न लाल कटारिया ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे हरियाणा में तंबू गाड़ने की कोशिश न करें भाजपा सरकार हरियाणा संभालने में सक्षम है. वहीं सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या करने पर भी उन्होंने पंजाब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए (Rattan Lal Kataria on Sidhu Moose Wala) हैं.

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें कर दीं अपडेट, जानें अपने शहर का भाव

हरियाणा में आज आम आदमी को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली (Petrol Diesel Price Today) है. सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को नई रेट लिस्ट जारी कर दी है. आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Ink scandal in Haryana Rajya Sabha elections: 2016 का वो स्याही कांड जिससे रद्द हो गये कांग्रेस के वोट, जीत गये थे निर्दलीय उम्मीदवार

दो सीटों के लिए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होने हैं. कुछ ऐसा ही था 2016 में भी. लेकिन उस समय दो सीटों के लिए मैदान में तीन उम्मीदवार उतर गये. बीजेपी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के उतरने से चुनाव रोमांचक हो गया. इस चुनाव में ऐसा खेल हो गया जो स्याही कांड (Ink scandal in Haryana Rajya Sabha elections) के नाम से हरियाणा के इतिहास में चर्चित हो गया. जिसे आज तक याद रखा जाता है.

Ajay Chautala on BJP: 'हमने ईमानदारी के साथ निभाया बीजेपी ने तोड़ा गठबंधन धर्म'

निकाय चुनाव को लेकर अब बीजेपी की गठबंधन सहयोगी हमलावर हो गई है. सोमवार को हिसार पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने बीजेपी (Ajay Chautala attack on BJP) पर निशाना साधा. अजय चौटाला गठबंधन धर्म का पालन ना करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.

heart attack in animals: इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं की भी हो रही हार्टअटैक से मौत, रिसर्च में हुए चौकाने वाले खुलासे

हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहे शोध (research on heart attack in animals in hisar) में चौकाने वाली बात सामने आई है. वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं.

चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, अजय माकन मंगलवार को करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन

सोमवार को चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislature Party meeting in Chandigarh ) की बैठक हुई. इस बैठक में हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी शामिल हुए. अजय माकन 31 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

Rajya sabha Election Haryana: अजय माकन को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने साधे एक तीर से दो निशाने, जानिए क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक

Haryana Rajya Sabha Election 2022: हरियाणा में अगले महीने राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं. कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक एक-एक उम्मीदवार उतारे हैं. तीसरा उम्मीदवार नहीं हुआ तो मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी. कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्सथान से कैंडिडेट घोषित किया है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का जातीय समीकरण है.

UPSC Civil Service Result 2021: बस ड्राइवर की बेटी ने पास की परीक्षा, घर में जश्न

Haryana Nidhi Gupta passed UPSC exam: देश की प्रतिष्ठित यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में हरियाणा के छात्रों ने भी बाजी मारी है. पलवल जिले की रहने वाली निधि गहलोत ने यूपीएससी परीक्षा में 524 रैंक हासिल की है. निधि के पिता एक बस ड्राइवर हैं.

Road Accident in Panipat: ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 4 साल की बच्ची की मौत

सोमवार को सिवाह गांव के पास पानीपत में सड़क हादसा हो गया. यहां ट्रैक्टर चालक ने सामने चल रही बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में चार साल की बच्ची की मौत हो गई.