CWG 2022: महिला हॉकी को कांस्य दिलाने में सोनीपत की 4 बेटियों का अहम योगदान, घर पर खुशी का माहौल

राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth games 2022) में इंडियन महिला हॉकी टीम ने कांस्य हासिल कर इतिहास रचा है. दरअसल, 16 साल बाद इंडियन महिला हॉकी टीम ने मेडल जीता (Indian women hockey team players from haryana) है. जिसकों लेकर हरियाणा के साथ-साथ पूरे भारत में धूम है. वहीं, बेटियों की इस जीत से परिजन बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि वे भारत आने पर उनका जोरदार स्वागत करेंगे.

आज शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, ई-विधानसभा को लेकर होगी मॉकड्रिल

आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र (Haryana Legislative Assembly monsoon session) शुरू होने जा रहा है. दोपहर दो बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. उससे पहले सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई-विधानसभा को लेकर मॉक ड्रिल होगी.

गुरुग्राम में बरसाती नाले में डूबा 8 साल का मासूम, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग

हरियाणा के जिला गुरुग्राम में एक बार फिर एक मासूम बच्चे का बरसाती नाले में डूबने का मामला सामने आया (8 years child drowned in drain in gurugram) है. जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया गया है. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध (child drowned in Gadauli Village) जताया. पढ़ें पूरी खबर...

Accident in Panchkula: ट्रैफिक नाके पर मौजूद होमगार्ड को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मामला दर्ज

पंचकूला में ट्रिपल राइडिंग कर रहे बाइक सवार ने नाका तोड़ होमगार्ड को टक्कर मार दी. हादसे में होमगार्ड के पैर में फ्रैक्चर हुआ है. वहीं, बाइक सवार दो युवक भी (Bike rider hit home guard in Panchkula) घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए सेक्टर-6 स्थित सामान्य अस्पताल में ले जाया गया. सेक्टर-7 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच जारी है.

कोरोना ने तोड़ा नवजोत का सपना, पॉजिटिव होने के चलते नहीं बन पाईं हॉकी टीम का हिस्सा

कुरुक्षेत्र की रहने वाली नवजोत कौर इस बार कॉमनवेल्थ गेम (Commonwealth games 2022) में हॉकी टीम का हिस्सा नहीं बन (Hockey player of Navjot Kaur) पाईं. उनका नाम बर्मिंघम जाने वाली टीम में जरूर था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनका ये सपना अधूरा रह गया. न्यूजीलैंड से मैच जीतने के बाद उन्होंने भी खुशी मनाई और पूरी टीम को जीत की बधाई दी.

CWG 2022: हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर के घर जश्न, पिता बोले- पूरे देश के लिए खुशी का पल

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के (Indian women hockey team won bronze medal) बाद कुरुक्षेत्र में जश्न का माहौल है. टीम की खिलाड़ी नवनीत कौर (Hockey player Navneet Kaur) के घर शाहाबाद में बधाई देने वालों का तांता लगा है. नवनीत कौर के पिता बूटा सिंह ने ETV BHARAT के साथ विशेष बातचीत में अपनी बेटी की इस कामयाबी के पर खुशी जताई है.

नूंह में बिजली विभाग की कार्रवाई़, चोरी करने वालों पर लाखों रुपये का जुर्माना

बिजली विभाग की टीम ने पुन्हाना में बिजली चोरी करने वालों पर छापे मारे और चोरी करने वालों पर लाखों रुपए का जुर्माना किया. बिजली विभाग ने चोरी करने वालों को सख्त हिदायतें दी (Electricity theft in Nuh) हैं कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

CWG 2022: भाजपा सरकार की नहीं बल्कि कांग्रेस की नीति से आ रहे खेलों में पदक- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) में देश के लिए पदक जीत रहे हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ पदक जीतने के लिए अपनी खेल नीति को सराह रहे हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार के वक्त बनाई गई खेल नीति को बेहतर बता रहे हैं.

Neetu Ghanghas wins Gold: विधानसभा अध्यक्ष ने फोन कर दी बधाई, बोले: स्वदेश लौटने पर होगा भव्य स्वागत

बॉक्सिंग में भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल मिल गया है. हरियाणा की बॉक्सर नीतू घणघस ने यह पदक भारत की झोली में डाला है. नीतू ने महिलाओं की मिनिममवेट कैटेगरी (45-48kg) के फाइनल मुकाबले में इंग्लिश बॉक्सर डैमी जेड रेजतान को शिकस्त दी. वहीं, नीतू की उपलब्धि पर रविवार को विधानसभा सचिवालय में जश्न का माहौल रहा. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने नीतू के पिता जय भगवान को फोन कर इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने (Neetu Ghanghas wins Gold) कहा कि नीतू ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है. स्वदेश लौटने पर इस होनहार खिलाड़ी का भव्य स्वागत किया जाएगा.

दिल्ली-रोहतक रेल मार्ग पर बेपटरी हुई कोयले से भरी मालगाड़ी, कई डिब्बे पलटे

दिल्ली-रोहतक रेलव ट्रैक पर खरावड़ गांव के पास मालगाड़ी बेपटरी हो (coaches of train derailed in rohtak) गई और कोयले से भरे 9 डिब्बे ट्रैक से उतर कर पलट गए. डिब्बे पलटने से रेलवे ट्रैक कई घंटों तक बंद रहा.

CWG 2022: कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जूनून, ऐसा रहा है गोल्ड मेडलिस्ट नवीन मलिक का संघर्ष

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहलवान नवीन मलिक ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल (naveen malik won gold medal in cwg 2022) जीतकर इतिहास रचा है. उनकी इस जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.