जीएसटी काउंसिल की पहले दिन की बैठक में हुए कई अहम फैसले, पिंजौर में हुआ रात्रि भोज कार्यक्रम

चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की पहले दिन की बैठक (GST council meeting in Chandigarh) आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया. पहले दिन की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.

हिंदुस्तान-पाकिस्तान विभाजन में शहिदों के लिए बनाया जाएगा स्मारक, 14 अगस्त की शहादत को किया जाएगा याद

हिंदुस्तान-पाकिस्तान विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों ने शहादत दी थी. इन्हीं की शहादत को याद रखने के लिए प्रदेश में 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिन के रुप में मनाया जा कहा (Partition Horror Day celebrate in karnal) है. पढ़ें पूरी खबर...

करनाल में महिला ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, रेप केस की धारा और नाम हटाने के लिए मांगे थे 8 लाख

करनाल में विजिलेंस ने पुलिस की एक एएसआई महिला को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया (Woman ASI Arrested In Karnal) है. गिरफ्तार एएसआई महिला का नाम सरिता है.बताया जा रहा है कि आरोपी महिला एएसआई ने रेप की धारा हटाने और कुछ युवकों के नाम केस से हटाने के नाम 8 लाख रुपए की मांग की थी.पढ़ें पूरी खबर...

जल जीवन मिशन के लिए साइकिल से भारत यात्रा पर निकले हरियाणा के सुभाष

भारत सरकार के जल जीवन मिशन के सहयोग में हरियाणा के सुभाष साइकिल से देश भ्रमण (Subhash in Jodhpur during Bicycle tour of Country) पर निकले हैं. 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करने के बाद अब वे पश्चिमी राजस्थान पहुंचे हैं. उन्होंने यात्रा के अंतिम दौर में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की है.

क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हांसी पुलिस ने तैयार किया एडवांस ऐप, पूरे देश में बना मिसाल

हरियामा की हांसी पुलिस ने क्राइम इन्वेस्टीगेशन में डिजिटल तकनीक (Hansi Police Investigation App) का इस्तेमाल करके पूरे देश में तारीफ बटोरी है. हांसी पुलिस ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है जो किसी वारदात की जांच में पुलिस का कागजी बोझ हल्का कर देगा. इस ऐप के जरिए मौके पर ही एफआईआर से लेकर सबूत तक का रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकेगा.

Weather Update of Haryana: हरियाणा में करवट बदलेगा मौसम, 2 जुलाई तक बारिश के आसार

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में आज से 2 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना (Haryana weather update) है. वहीं प्रदेश में पिछले सप्ताह बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर (Weather Update of Haryana) बरसी.

Drug Smuggling in Hisar: गांजा सप्लाई करने वाले बड़े नशा तस्कर को पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार

हिसार में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप के मुख्य आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा (Hisar ganja smuggler arrested from Odisha) से गिरफ्तार किया है. हिसार पुलिस की टीम ने उड़ीसा की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की थी. कुछ दिन पहले हिसार में 52 किलो गांजे के साथ कई नशा तस्कर पकड़े गये थे. उनके बयान के आधार पर पुलिस ने सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

: सड़क पर चलते हुई स्विफ्ट कार में लगी भयानक आग

अग्रवाल धर्मशाला चौक पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी (car fire in gurugram) में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. जिस स्थान पर आग लगी वहीं से महज 10 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस का बूथ था. कार मालिक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने तक की कोशिश नहीं की बल्कि साइड में खड़े होकर वीडियो बनाते रहे. आसपास से कुछ लोग रेहड़ी से पानी की बाल्टी लेकर आए और आग पर काबू पाने की कोशिश की. नाराज लोगों ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई.

गैंगस्टर नीरज बवाना ने हरियाणा के इस विधायक से मांगी रंगदारी? पुलिस में मचा हड़कंप

कुख्यात गैंगस्टर एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला है गुरुग्राम में विधायक से फिरौती (extortion from Sohna MLA) मांगने का. नीरज बवाना के नाम से सोहना विधायक से रंगदारी मांगी गई है. ये खबर सुनकर पुलिस में हड़कंप मच गया है.

हरियाणा में देसी गाय के लिए 25 हजार सब्सिडी की घोषणा से किसान खुश

हरियाणा में देसी गाय खरीदने के लिए सरकार की सब्सिडी (subsidy for cow in haryana) की घोषणा से किसान खुश हैं. किसानों ने कहा कि इससे किसान प्राकृतिक खेती और देसी गाय के प्रति किसानों का रुझान बढ़ेगा और कम दूध के बावजूद उसे फायदा होगा.

