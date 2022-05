Mgnrega Scams In Palwal: मनरेगा घोटाला में दोषियों को मिल रहा केंद्रीय राज्यमंत्री का संरक्षण: करण सिंह दलाल

पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने मनरेगा में हुए करीब 50 करोड़ के घोटाले में (50 Crore Scams In MGNREGA) आरोपी अधिकारियों-कर्मचारियों को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा संरक्षण देने का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर...

सीएम खट्टर ने ताऊ देवी लाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का किया उद्घाटन, खेलो इंडिया गेम्स पर कही ये बात

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम (Tau Devi Lal Stadium In Panchkula) में खेलो इंडिया के लिए बनाए गए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया.

खेदड़ थर्मल प्लांट के बाहर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग, कई घायल

हिसार के खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (Rajiv Gandhi Thermal Power Plant) से निकलने वाली राख को उठाने का टेंडर किया जा रहा (Tender for lifting ash) है. जिसके खिलाफ ग्रामीण कई समय से आंदोलनरत है. इसी कड़ी में सोमवार को ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई. झड़प को शांत करवाने के लिए पुलिस को मजबूरन हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा.

Murder In Sirsa: दोस्त ने कर दी रूम पार्टनर की हत्या, खाना बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा

हरियाणा के सिरसा में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति के मर्डर का मामला सामने आया है. मामला सिरसा के रामनगरिया गांव का है जहां देर रात लोहे की राड से वार कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई.

Police Alert In ambala: पंजाबी सिंगर सिद्ध मूूसेवाला की हत्या के बाद अंबाला में अलर्ट पर पुलिस

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अंबाला में भी पुलिस हाई अलर्ट पर (Police Alert In Ambala) है. इस वजह से जगह-जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

रत्न लाल कटारिया का केजरीवाल पर तंज, कहा- हरियाणा में तंबू गाड़ने की कोशिश न करें भाजपा राज्य को संभालने में है सक्षम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में रविवार को रैली की गई (Rattan Lal Kataria on Aam Aadmi Party) थी. जिसको लेकर अंबाला से भाजपा सांसद रत्न लाल कटारिया ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे हरियाणा में तंबू गाड़ने की कोशिश न करें भाजपा सरकार हरियाणा संभालने में सक्षम है. वहीं सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या करने पर भी उन्होंने पंजाब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए (Rattan Lal Kataria on Sidhu Moose Wala) हैं.

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें कर दीं अपडेट, जानें अपने शहर का भाव

हरियाणा में आज आम आदमी को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली (Petrol Diesel Price Today) है. सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को नई रेट लिस्ट जारी कर दी है. आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Ink scandal in Haryana Rajya Sabha elections: 2016 का वो स्याही कांड जिससे रद्द हो गये कांग्रेस के वोट, जीत गये थे निर्दलीय उम्मीदवार

दो सीटों के लिए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होने हैं. कुछ ऐसा ही था 2016 में भी. लेकिन उस समय दो सीटों के लिए मैदान में तीन उम्मीदवार उतर गये. बीजेपी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के उतरने से चुनाव रोमांचक हो गया. इस चुनाव में ऐसा खेल हो गया जो स्याही कांड (Ink scandal in Haryana Rajya Sabha elections) के नाम से हरियाणा के इतिहास में चर्चित हो गया. जिसे आज तक याद रखा जाता है.

Ajay Chautala on BJP: 'हमने ईमानदारी के साथ निभाया बीजेपी ने तोड़ा गठबंधन धर्म'

निकाय चुनाव को लेकर अब बीजेपी की गठबंधन सहयोगी हमलावर हो गई है. सोमवार को हिसार पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने बीजेपी (Ajay Chautala attack on BJP) पर निशाना साधा. अजय चौटाला गठबंधन धर्म का पालन ना करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.

heart attack in animals: इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं की भी हो रही हार्टअटैक से मौत, रिसर्च में हुए चौकाने वाले खुलासे

हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहे शोध (research on heart attack in animals in hisar) में चौकाने वाली बात सामने आई है. वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं.