रेवाड़ी में आटा चक्की व्यापारी की लाश नहर में मिली, जांच में जुटी पुलिस

रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित जेएलएन नहर में शनिवार की सुबह ततारपुर इस्तमुरार गांव से लापता विपिन (47) का शव मिला (VIPIN DEADBODY FOUND IN JLN CANAL) है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

PALWAL: करोड़ों रुपए के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर में छिपाकर ला रहे थे 474 KG गांजा

होड़ल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे एक कंटेनर को पायलट कर रही गाड़ी सहित दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल (Smugglers arrested with ganja in Palwal) की है. पकड़े गए गांजे की कीमत एक करोड़ रुपयों से भी अधिक बताई जा रही है. 474 किलो ग्राम गांजे की तस्करी करके आरोपी इसे उड़ीसा के विजयनगर से कंटेनर में भरकर ला रहा थे. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा.

पशु चारे की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने चलाई ये स्कीम, 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

हरियाणा की गौशालाओं में पशुओं को चारे की कमी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरा चारा स्कीम वर्ष 2022-23 की शुरूआत की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में नशा करके वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, अनिल विज ने अधिकारियों के दिए सख्ती करने के निर्देश

हरियाणा में राजमार्गों पर भारी वाहनों की उल्लंघनाओं को चेक करने के लिए व निरीक्षण अभियान को तेज करने के लिए जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की (STRICT ACTION WILL TAKEN AGAINST DRUNK DRIVERS) जाएगी.

फरीदाबाद के कॉमन सर्विस सेंटर पर CM उड़नदस्ते की छापेमारी, विधायकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की नकली मोहर बरामद

फरीदाबाद के भतोला-तिगांव रोड पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (Haryana CM Flying Squad Raid in Faridabad) की टीम ने शुक्रवार को कॉमन सर्विस सेंटर पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान टीम को कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के पास से दिल्ली और फरीदाबाद के विधायक सहित कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नकली मोहर बरामद हुई.

रोहतक में 285 KG गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, भुवनेश्वर से हो रही थी तस्करी

जिला रोहतक के सांपला से पुलिस ने दो युवकों को 285 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया (DRUG SMUGGLERS ARRESTED IN ROHTAK) है. बता दें, बाजार में इस गांजा की कीमत करीब 57 लाख रुपए है. पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, पीड़ित का आरोप: घर के बाहर बैठने से मना करने पर पड़ोसी ने किया हमला

फरीदाबाद में बदमाशों में हौसले इन दिनों इतने बुलंद हैं की आए दिन इनकी गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है. बदमाश आए दिन किसी के साथ भी मारपीट करते हैं और उसे घायल कर देते हैं. ऐसा ही एक ताजा मामला फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र (Adarsh Nagar police station Faridabad) से भी सामने आया है. यहां पर कुछ हथियारबंद बदमाशों (Adarsh Nagar of Faridabad) ने एक घर पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों के साथ हमला कर दिया. इस हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं.

CM मनोहर लाल पर अरविंद शर्मा का बयान गंभीर, सांसद तुरंत दर्ज करवाएं FIR, मैं दूंगा साथ: नवीन जयहिंद

आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद (Former AAP state president Naveen Jaihind) ने भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) पर लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि सांसद को मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए. सांसद ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं, वे काफी गंभीर और शर्मनाक है. जयहिंद ने कहा कि सांसद के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए सांसद को चाहिए कि वे रोहतक में मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करवाएं, वे इस मामले में उनका पूरा सहयोग देंगे. उन्होंने जनता से भी भाईचारा बनाये रखने की अपील की.

OP Chautala : कभी घड़ियों की स्मगलिंग, कभी जेबीटी घोटाला, कभी आय से अधिक संपत्ति... पढें चौटाला की पूरी कहानी

5 बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (former haryana cm sentenced to 4 years jail) को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई (Om Prakash Chautala Sentenced) है.

Manish Grover on Arvind Sharma: अरविंद शर्मा पर मनीष ग्रोवर का बेतुका बयान, बोले- मूर्ख ही देश चलाते हैं, मैं रोहतक चला रहा हूं

सिरसा में बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बेतुका (Manish Grover on Arvind Sharma) जवाब दिया. जब उनसे पूछा गया कि सांसद अरविंद शर्मा उन्हें मूर्ख बताते हैं तो उन्होंने कहा कि मूर्ख ही देश चलाते हैं और मैं रोहतक में चला रहा हूं.