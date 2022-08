चंडीगढ़: टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट (sonali phogat Death) की मौत हो गई है. गोवा में हार्टअटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया. इस बात की पुष्टि सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने की है. बता दें भाजपा ने उन्हें आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था हालांकि वह ये चुनाव हार गईं थी. चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए भी काफ़ी चर्चित रही थीं.

सोनाली फोगाट ने आखिरी बार सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदला (Sonali Phogat Last Post On Social Media) था. इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर उन्होंने दो अलग अलग रील्स पोस्ट किए थे. सोशल मीडिया पर सोनाली का आखिरी वीडियो खूब देखा जा रहा (Sonali Phogat Last Video) है. इसमें से एक वीडियो में वे गुलाबी पगड़ी पहनकर वीडियो बनाते हुए दिख रही हैं. इस वीडियो में वह हमेशा की तरह अपने अंदाज में वीडियो बना रही हैं. इस वीडियो पर फैन्स लगातार कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि सोनाली के निधन का उनको यकीन ही नहीं हो रहा है.

सोानाली ने सोमवार को ये पोस्ट डाली थी.

सोशल मीडिया पर रहती थी एक्टिव- सोनाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी. सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सोनाली के करीब नौ लाख फॉलोवर्स ((Sonali Phogat On Instagram) थे. टिकटॉक वीडियो के कारण उन्हें काफी पहचान भी मिली थी. अपनी शोहरत के चलते ही सोनाली Bigg Boss 14 में भी नजर आई थीं. इसके अलावा कुछ फिल्में और एलबम में भी वो काम कर चुकी थीं. सोनाली फोगाट फिलहाल हिसार के आदमपुर में रहती थीं. सोनाली ने कई सीरियल्स में काम किया था.

कौन हैं सोनाली फोगाट- बता दें कि सोनाली फोगाट का जन्म फतेहाबाद के भूथन गांव में एक किसान परिवार में हुआ (Who is sonali phogat) था. दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद ही सोनाली की शादी उनकी बहन के देवर संजय से हुई थी. साल 2016 में संजय की हरियाणा स्थित उनके फार्महाउस में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद उन्हें मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित किया गया था. सोनाली की एक बेटी भी है, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है.

सोनाली इस पोस्ट में अपने कुछ दोस्तों के साथ नजर आ रही है.

2019 में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उतरी थीं चुनावी मैदान में- सबसे ज्यादा सोनाली चर्चा में तब आईं जब बीजेपी ने उन्हें हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट आदमपुर से 2019 विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया था. आदमपुर बिश्नोई परिवार का गढ़ रहा है, साल 1968 से अब तक इस सीट पर भजनलाल परिवार का ही कब्जा रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दोनो के बीच का चुनावी मुकाबला काफी अहम माना जा रहा था. हालांकि चुनावी नतीजों में कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट को हरा दिया था. इसके बाद भी सोनाली फोगाट आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहती थीं.

