डबवाली: हरियाणा सरकार में करीब ढाई साल तक राज करने के बाद अब जेजेपी के नेताओं को अफसरों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से विधायक नैना चौटाला और हरियाणा सरकार में श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक सोमवार को डबवाली के दौरे पर थे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक नैना चौटाला से अधिकारियों द्वारा काम नहीं करने की शिकायत दी. इसके बाद नैना चौटाला ने अधिकारियों की जमकर क्लास (Took Class Of Officers In Dabwali) लगाई.

दरअसल नैना चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पहुंची थी. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नैना चौटाला खफा दिखाई दी और मंच से कहा कि डबवाली में एसडीएम और बीडीपीओ को देखकर ऐसा लगता है कि वह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं जो कि उनके कामों को भी नहीं कर रहे.

नैना चौटाला ने कहा कि मुझे इस बात कि बहुत पीड़ा है कि डबवाली में कोई काम नहीं हो रहा है. हमारे वर्कर की सुनवाई नहीं हो रही है. जनता आज परेशान है. पंचायती विभाग में किसी के भी काम नहीं हो रहे. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर सभी कार्यों को पूरा करें अन्यथा एसडीएम उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें या फिर हमें बताएं उनका काम हम करेंगे.

डबवाली में मंत्री अनूप धानक के सामने इतना हंगामा हो गया तो उसके बाद वे कहां चुप बैठने वाले थे. मंत्री अनूप धानक ने भी डबवाली में अधिकारियों को फटकार (rebuked officers In Dabwali) लगाते हुए अगले तीन दिन में सभी काम पूरे करने के निर्देश ( दिए. मंत्री ने साफ लफ्जो में कह दिया कि जो भी अधिकारी काम के प्रति कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायतें मिली है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे. आज हमने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर सभी कार्य निपटाने के आदेश दिए हैं.



