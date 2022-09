चंडीगढ़: 25 सितंबर को फतेहाबाद में स्वर्गीय देवीलाल की जयंती (Late Devi Lal birth anniversary in Fatehabad) पर होने वाली रैली में तीसरे फ्रंट (Digvijay Chautala statement on Third Front) के बनने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस मामले पर दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया. उन्होंने अपने चाचा अभय चौटाला के ताऊ देवीलाल की जयंती मनाने को लेकर दिए गए बयान पर पर भी पलटवार किया.

जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला (Digvijay Chautala) ने अपने चाचा और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला के उस बयान को लेकर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर कोई कार्यक्रम नहीं करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि जब तक उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला जिंदा हैं, वे तब तक देवीलाल की जयंती पर ऐसी कोई रैली नहीं करेंगे जिसकी मीडिया में तुलना की जाए. यह उनको शोभा नहीं देता है. उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उनके लिए आज भी सम्माननीय है.

हरियाणा आदमपुर उपचुनाव पर दिग्विजय सिंह चौटाला

इसके साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि देवीलाल की जयंती पर जननायक जनता पार्टी अपने तरीके से कार्यक्रम करेगी. उन्होंने कहा कि देवीलाल पूरे देश के लिए आदर्श हैं. देश में कहीं पर भी देवीलाल की याद में कोई कार्यक्रम होता है तो जेजेपी उसकी सराहना करती है. जेजेपी का मानना है कि देवीलाल की सोच को सीमित कर सिर्फ एक पार्टी को ब्रांड बनाना किसी का हक नहीं है.



बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से दावा किया गया था कि इनसो के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश साईं उनका संगठन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इस पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वह साबित करें की रमेश साईं कभी इनसो का सदस्य रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने संगठन का सारा रिकॉर्ड चेक करवा दिया है, लेकिन ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है.

दिग्विजय चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती भी दी है कि वह जिस दिन कहेंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को इनसो में शामिल करवा लेंगे. इस दौरान दिग्विजय ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से रमेश को लेकर सुबूत देने या माफी मांगने को भी कहा है. थर्ड फ्रंट के बनने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि सभी घटक दल हरियाणा आदमपुर उपचुनाव (Haryana Adampur by election) एक साथ मिलकर लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा.



हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सत्ता में आने पर परिवार पहचान पत्र योजना को बंद करने के बयान पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह भी बताना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने पेंशन देने के लिए दो लाख की अधिकतम आय की शर्त क्यों रखी थी. उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि यह सीमा 2 लाख नही 5 लाख और पांच लाख से दस लाख तक भी हो.



पंजाब विश्वविद्यालय के चुनाव को के संबंध में दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि निकट भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर इनसो की पूरी तैयारी है. पार्टी इतिहास रचने में कामयाब भी रहेगी. पहली बार संगठन अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा और जीत भी हासिल करेगा. इसी तरीके से विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में भी इनसो के प्रतिनिधि जीतकर राजधानी चंडीगढ़ में इनसो का बिगुल बजाएंगे.