चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मानसून महेरबान बना हुआ है. अक्टूबर महीने में जुलाई जैसी बरसात हो रही है. बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार देर शाम बाद हरियाणा में बारिश (Rain In Haryana) रुकने का नाम नहीं ले रही है. सोमवार रात प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई. रातभर बारिश का दौर चलता रहा. मंगलवार सुबह भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी है.

हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बने चक्रवातीय दबाव के चलते अभी दो दिन मौसम और बिगड़ा रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो 11 व 12 अक्टूबर को प्रदेश के कई इलाकों में कहीं भारी तो कहीं सामान्य बारिश होने के आसार हैं.. उन्होंने कहा कि अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में विदा होते मानसून की अब तक की यह सबसे ज्यादा बारिश है.

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग चंडीगढ़ की ओर से आने वाले चार दिनों के लिए अंबाला में बारिश (Rain In Ambala) की संभावना जताई गई है. मौसम का यह बदलाव कुछ दिन रहेगा, मौसम विभाग के अनुसार अंबाला समेत प्रदेश के चार जिले रेड जोन में हैं, जहां सामान्य से कम बरसात हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा सहित उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान, दिल्‍ली, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तराखंड में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से इन राज्‍यों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert in Haryana) जारी किया गया है. (Weather Forecast of Haryana)