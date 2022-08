हर घर तिरंगा अभियान: तिरंगामयी हुआ भिवानी, बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा

भिवानी: हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के तहत आजादी का अमृत महोत्सव ( Azadi Ka Amrit Mahotsav) हरियाणा में भी पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के राधा कृष्णन लैब स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली. उनके साथ डाक विभाग ने भी महज कम राशि में बच्चों को तिरंगा उपलब्ध कराकर उनकी खुशी में शरीक हुए. बता दें कि पूरे देश में अलग-अलग तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा (Tiranga Yatra taken out in Bhiwani) रही है.

Haryana Assembly Monsoon Session: गृहमंत्री बोले- राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण, अपराधों में आई कमी

हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था शान्तिपूण स्थिति बनी हुई है. सभी मुद्दों को हरियाणा पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से और कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है. उन्होंने यह जानकरी सोमवार हरियाणा विधानसभा (Haryana Legislative Assembly) के मानसून सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उतर में दी.

Panipat News: मां-बाप की गवाही पर बहू की हत्या के दोषी बेटे को उम्र कैद की सजा

पानीपत में दो साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने उसके पति को आजीवन कारावास (life imprisonment to Killer husband in panipat) की सजा सुनाई है. इस मामले में सबसे अहम बात ये है कि दोषी के मां बाप ने भी उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी. मां-बाप की गवाही और ठोस सबूत के आधार पर कोर्ट ने हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा दी.

Haryana NHM Recruitment 2022: काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दिया जा रहा ये आखिरी मौका

हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन में मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदकों को अंतिम मौका दिया रहा है. जो भी अभ्यर्थी 5 और 6 अगस्त की काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाये उनको काउंसलिंग (Haryana NHM CHO Recruitment Counseling) में शामिल होने का एक और मौका दिया जायेगा. ये जानकारी एनएचएम हरियाणा के प्रवक्ता ने दी.

पत्नी और उसके आशिक से बदला लेना चाहता सनकी पति, दे डाली मेट्रो स्टेशन उड़ाने की धमकी

फरीदाबाद के सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन (Sarai Khwaja Metro Station Faridabad) को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से शुरुआती पूछताछ के दौरान इस धमकी के पीछे की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे.

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के नए रेट, जानें हरियाणा में लेटेस्ट रेट

हरियाणा में आज आम आदमी को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों से मामूली राहत मिली (petrol diesel rate today) है. तेल कंपनियों ने आज यानि 9 अगस्त को ईंधन के दाम में 19 पैसे की कटौती की है.

कांग्रेस में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह

सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह कांग्रेस में शामिल (sampat singh joins congress) हो गए हैं. प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा वित्त मंत्री रह चुके हैं. अब उनका मुकाबला कुलदीप बिश्नोई के साथ देखा जा रहा है.

Men Hockey Silver Medal in CWG: सोनीपत के अभिषेक के घर में जश्न, चारों तरफ से मिल रही बधाइयां

सोनीपत: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक (men hockey silver medal in cwg 2022) जीता है. फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गोल्ड का सपना जरूर पूरा नहीं हुआ लेकिन टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया. भारतीय हॉकी टीम के सिल्वर मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों को चारों तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. भारतीय हॉकी टीम में सोनीपत के रहने वाले अभिषेक नैन (Abhishek from Sonipat in men hockey team) भी शामिल रहे हैं. सिल्वर मेडल जीतने के बाद अभिषेक के घर पर खुशी का माहौल है. अभिषेक नैन बतौर मिडफील्डर खेलते हैं. अभिषेक ने इस प्रतियोगिता में अच्छा खेल दिखाते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया. टीम की इस उपलब्धि पर अभिषेक के परिवार में जश्न का माहौल है. परिवार अपने बेटे के बेहतरीन प्रदर्शन पर फूला नहीं समा रहा है.

देखरेख के अभाव में खंडहर बना राजा नाहर सिंह स्टेडियम, 2022 तक भी पूरा नहीं हुआ काम

एक समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के लिए मशहूर फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह स्टेडियम (Raja Nahar Singh Stadium Faridabad) इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है. पिछले काफी समय से ये स्टेडियम खंडहर बना हुआ है.

सोनीपत के नागरिक अस्पताल में मरीजों को परोसा गया कीड़ों वाला खाना, सामने आया वीडियो

सरकारी अस्पताल सोनीपत (civil hospital sonipat) में रसोई संभालने वाले कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. सुबह जब मरीजों को खाने के लिए दलिया दिया गया तो उसमें से कीड़े निकले.

रेलवे ट्रैक पर खेलते हुए ट्रेन की चपेट में आया बच्चा, सिर के हुए दो टुकड़े, मौके पर मौत

पानीपत बाबरपुर अनाज मंडी में रेलवे ट्रैक पर खेल रहा बच्चा ट्रेन (child dies after being hit by train) की चपेट में आ गया. जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रेन की चपेट में आने से बच्चे के सिर के दो टुकड़े हो गए.