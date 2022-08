Kuldeep Bishnoi Joins BJP: कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई

कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई आज यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये. भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय में वह पार्टी में शामिल हुए. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस दौरान मौजूद रहे.

Who is Kuldeep Bishnoi : कुलदीप बिश्नोई ने दूसरी बार छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी के साथ पहले भी रहा है नाता

कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल (Kuldeep Bishnoi Joins BJP) हो गए हैं. Kuldeep Bishnoi ने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी से उनका पहले क्या नाता रहा है ? उनके सियासी करियर से लेकर राजनीतिक विरासत तक सबकुछ जानने के लिए (Who is Kuldeep Bishnoi) पढ़ें पूरी ख़बर

मंगलवार को शायराना अंदाज में कुलदीप बिश्‍नोई ने ट्वीट कर दिए थे संकेत

कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे (Kuldeep Bishnoi Resigns Mla Post) दिया. उनके इस्तीफे को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है. अब वे आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है.

गुरुग्राम में मजूदरों की मौत: विधायक नीरज शर्मा बोले- विधानसभा में उठाएंगे मजदूरों की मौत का मामला

गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत से हुए हादसे (accident in under construction building in gurugram) पर एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से ही चार मजदूरों की जान गई है. बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था. वहीं गुरुग्राम की एसडीएम भी साथ में मौजूद रहीं.

Murder in Hansi: हांसी में सास-बहू का मर्डर, खुद को कमरे में बंद कर वकील ने बचाई अपनी जान

हिसार में डबल मर्डर से दहशत का माहौल है. हिसार के हांसी में चार बदमाशों ने एक वकील के घर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जिससे वकील बंटी यादव की मां और पत्नी की मौत हो (Double murder in Hisar) गई. पुलिस पैसे के लेनदेन के नजरिए से पूरे मामले की जांच कर रही है.

Raid in Yamunanagar: अवैध शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का छापा, 4 भरी तो 15 खाली पेटी की बरामद

यमुनानगर में के याकूबपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब को बरामद किया है. पुलिस चार पेटी भरी और 15 पेटी खाली बरामद की है. बता दें कि पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रुप से छापेमारी की (raid on illegal liquor in Yamunanagar) थी. यमुनानगर में अवैध शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का छापा

भिवानी में बंदरों का उत्पात, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, लोगों को कर रहे घायल

शहर में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है. बीबीएमबी पावर (fear of monkeys in Bhiwani) हाऊस स्थित प्रेमनगर काॅलोनी के लोग भी बंदरों से परेशान हैं. बंदरों के खौफ के कारण काॅलोनी में रहने वाले लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है.

रेवाड़ी में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही के लगाए आरोप

नीलकमल अस्पताल में पथरी निकलवाने आए मरीज की मौत हो गई. मौत के लिए (Patient dies in Rewari) परिजनों और ग्रामीणों ने डाॅक्टरों को जिम्मेदार ठहराया और अस्पताल के बाहर हंगामा कर धरने पर बैठ गए.

Gurugram Crime News: पिन नंबर गलत होने पर कर दी थी ड्राइवर की हत्या, 20 दिन बाद दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एटीएम पिन ना बताने के चलते एक टैक्सी ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंककर फरार हो गए।

Death threat to Sandeep Singh: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी, पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

हरियाणा में विधायकों को धमकी देने का मुद्दा अभी थमा नहीं था कि एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया. इस बार हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी (Death threat to Sandeep Singh) दी गई है. इस मामले में पिहोवा सदर थाने में मंत्री के भाई ने मामला दर्ज कराया है.