Live Updates: हरियाणा ई-विधानसभा के दूसरे दिन टूटूी सड़कों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम और गीता भुक्कल में हुई बहस

कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सदन में असंध को जिला बनाए जाने की मांग उठाई. इसके अलावा उन्होंने जलभराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जलभराव की वजह से एक घर गिर गया. इसके अलावा एक जगह बिजली का फिटर भी गया जहां कई लोगो की जान जाने से बच गईं.

Haryana Assembly Monsoon Session: गृहमंत्री बोले- राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण, अपराधों में आई कमी

हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था शान्तिपूण स्थिति बनी हुई है. सभी मुद्दों को हरियाणा पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से और कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है. उन्होंने यह जानकरी सोमवार हरियाणा विधानसभा (Haryana Legislative Assembly) के मानसून सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उतर में दी.

हरियाणा आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पुलिस के साथ जमकर हुई धक्का-मुक्की

हरियाणा आम आदमी पार्टी की यूथ इकाई ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा गया (gherao of haryana assembly) था. हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. इस बीच पीछे से आए कुछ आप कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई.इस दौरान कुछ कार्यकर्ता चोटिल हो गए.

Youngest App Developer : ये है दुनिया का सबसे छोटा ऐप डेवलेपर, 12 साल में बनाए 3 लर्निंग ऐप

12 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं ? खेल-कूद और मोबाइल पर गेम खेलने ही उनका रुटीन होता है. लेकिन हरियाणा के 12 साल के कार्तिकेय ने इस नन्हीं सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी 8वीं के इस छात्र का लोहा मानना पड़ा. कार्तिकेय ने तीन लर्निंग ऐप (haryana boy developed mobile app) बनाए है, वैसे कार्तिकेय का सपना और भी बड़ा है. कार्तिकेय के सबसे छोटा ऐप डेवलेपर बनने की कहानी जानने के लिए पढ़ें

हर घर तिरंगा अभियान: तिरंगामयी हुआ भिवानी, बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा

भिवानी: हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के तहत आजादी का अमृत महोत्सव ( Azadi Ka Amrit Mahotsav) हरियाणा में भी पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के राधा कृष्णन लैब स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली. उनके साथ डाक विभाग ने भी महज कम राशि में बच्चों को तिरंगा उपलब्ध कराकर उनकी खुशी में शरीक हुए. बता दें कि पूरे देश में अलग-अलग तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा (Tiranga Yatra taken out in Bhiwani) रही है.

Murder in Gurugram: दोस्त ने की दोस्त की हत्या, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा

गुरुग्राम पुलिस ने 19 साल के युवक की हत्या का खुलासा कर लिया (Murder in Gurugram) है. पुलिस के मुताबिक मृतक साहिल का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रविंद्र है. दोनों के बीच मामूली कहा सुनी हुई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Sonipat Crime News: सोनीपत में फ्लोर मिल मालिक की हत्या, खेतों में पड़ा मिला शव

सोनीपत के औरंगाबाद गांव में बीती रात फ्लोर मिल चलाने वाले एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई. उसे एक के बाद एक कुल 5 गोलियां मारी गई हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और FSL टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और इसके बाद रात को ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया.

Panipat News: मां-बाप की गवाही पर बहू की हत्या के दोषी बेटे को उम्र कैद की सजा

पानीपत में दो साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने उसके पति को आजीवन कारावास (life imprisonment to Killer husband in panipat) की सजा सुनाई है. इस मामले में सबसे अहम बात ये है कि दोषी के मां बाप ने भी उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी. मां-बाप की गवाही और ठोस सबूत के आधार पर कोर्ट ने हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा दी.

Haryana NHM Recruitment 2022: काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दिया जा रहा ये आखिरी मौका

हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन में मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदकों को अंतिम मौका दिया रहा है. जो भी अभ्यर्थी 5 और 6 अगस्त की काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाये उनको काउंसलिंग (Haryana NHM CHO Recruitment Counseling) में शामिल होने का एक और मौका दिया जायेगा. ये जानकारी एनएचएम हरियाणा के प्रवक्ता ने दी.

पत्नी और उसके आशिक से बदला लेना चाहता सनकी पति, दे डाली मेट्रो स्टेशन उड़ाने की धमकी

फरीदाबाद के सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन (Sarai Khwaja Metro Station Faridabad) को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से शुरुआती पूछताछ के दौरान इस धमकी के पीछे की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे.