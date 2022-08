मानसून सत्र Live Updates: सिंचाई के पानी को लेकर किरण चौधरी और कंवरपाल गुर्जर के बीच तीखी बहस

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र (haryana vidhan sabha monsoon session) का आज पहला दिन है. मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दोपहर दो बजे से प्रशनकाल के साथ शुरू हुई. इससे पहले सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई-विधानसभा के लिए मॉकड्रिल किया गया. 3 दिन तक चलने वाले इस मानसून सत्र में प्रश्नकाल के लिए 120 सवालों का चयन किया गया है.

हरियाणा में कम छात्रों वाले 916 सराकरी स्कूल दूसरे स्कूलों में हो सकते हैं मर्ज, पानीपत के ये 7 विद्यालय भी शामिल

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में घट रहे दाखिले चिंता का विषय बन गए हैं. कम बच्चों वाले स्कूलों को प्रदेश सरकार दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रही है. इसी के तहत एक बार फिर प्रदेश के 916 स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज (Government schools Merger in Haryana) करने की तैयारी है. जिन स्कूलों में 50 बच्चों के मानक से कम छात्र हैं, उन्हें नजदीकी सरकारी स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है.

फतेहाबाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, सीएमओ ने शुरू की जांच

फतेहाबाद में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाए जाने का मामला सामने आया (Fake disability certificate issued in Fatehabad) है. मामले में खुलासा हुआ है कि बिना डॉक्टरी जांच के दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑफिशियल साइट में अपलोड किए गए लेकिन उनका असेसमेंट शीट या रेफरल शीट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.

हरियाणा में पचंयाती राज चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की जिला प्रभारियों की लिस्ट

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिला प्रभारियों की लिस्ट (bjp released district in charges list) जारी की है. जानें किस मंत्री और नेता को किस जिले का प्रभारी बनाया गया है.

एनएच-44 पर धंसी सड़क का प्रशासन ने किया Temporary जुगाड़, स्थाई मरम्मत बाकी, खतरा बरकरार

पानीपत में खस्ताहाल पड़े एनएच-44 की सुध (National highway bad condition in panipat) आखिरकार प्रशासन ने ले ली है. ईटीवी भारत द्वारा खबर चलाने के बाद प्रशासन ने अपनी फजीहत से बचने के लिए आनन-फानन में इसका अस्थाई समाधान किया है.

देखरेख के अभाव में खंडहर बना राजा नाहर सिंह स्टेडियम, 2022 तक भी पूरा नहीं हुआ काम

एक समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के लिए मशहूर फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह स्टेडियम (Raja Nahar Singh Stadium Faridabad) इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है. पिछले काफी समय से ये स्टेडियम खंडहर बना हुआ है.

बर्मिंघम में सोना जीतने के बाद बोले अमित पंघाल: अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना

इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक (amit panghal won gold medal in CWG 2022) जीत कर इतिहास रच दिया है. जीत के बाद अमित पंघाल ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक जीतना है.

CWG 2022: महिला हॉकी को कांस्य दिलाने में सोनीपत की 4 बेटियों का अहम योगदान, घर पर खुशी का माहौल

राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा (Indian women hockey team got bronze) है. महिला हॉकी टीम में भी हरियाणा के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

रेलवे ट्रैक पर खेलते हुए ट्रेन की चपेट में आया बच्चा, सिर के हुए दो टुकड़े, मौके पर मौत

पानीपत बाबरपुर अनाज मंडी में रेलवे ट्रैक पर खेल रहा बच्चा ट्रेन (child dies after being hit by train) की चपेट में आ गया. जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रेन की चपेट में आने से बच्चे के सिर के दो टुकड़े हो गए.

भीम रुदन यात्रा: हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, लगाए गए बेरिकेट्स

गुजरात से दिल्ली के लिए चली भीम रुदन यात्रा (Bhim Rudan Yatra) को रविवार रात 12 बजे हरियाणा (Delhi Jaipur Highway) बॉर्डर पर रोक (Bhim Rudan Yatra stopped in haryana) दिया गया.