Panipat News: 11 हजार से ज्यादा का डीजल भरवाकर बिना पैसा दिये फरार हुआ कार ड्राइवर

पानीपत में बेईमानी करने का एक अजब मामला सामने आया है. एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर अपनी कार से पहुंचता है. कार की टंकी फुल करवाता है. कार में रखे एक ड्रम में भी वो डीजल भरवाता है. उसके बाद डीजल भरवारकर बिना पैसे दिये कार स्टार्ट करके फरार (Car driver ran after filling oil) हो जाता है.

Lottery Fraud in Karnal: भारत सरकार का अधिकारी लॉटरी के बहाने ठगे लाखों रुपये, दो गिरफ्तार

साइबर क्राइम पुलिस ने दो ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को आधार कार्ड पर लाॅटरी निकलने का लालच देकर ठगी (Lottery Fraud in Karnal) करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

यमुनानगर में शरारती तत्वों ने तोड़े 25 गाड़ियों के शीशे, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

यमुनानगर में बीती रात शरारती तत्वों ने करीब 25 गाड़ियों के शीशे तोड़ (Car broken in Yamunanagar) दिए. जब गाड़ी के मालिकों ने सुबह उठकर देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

फतेहाबाद में युवक से ठगी, सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े 30 लाख ऐंठे, मामला दर्ज

फतेहाबाद में युवक से ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर केस दर्ज किया है. खबर है कि सेना में भर्ती कराने के नाम पर आरोपियों ने पीड़ितों से 30 लाख 65 हजार रुपए ऐंठ लिए.

Kuldeep Bishnoi Joins BJP: कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई

कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई आज यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये. भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय में वह पार्टी में शामिल हुए. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस दौरान मौजूद रहे.

Who is Kuldeep Bishnoi : कुलदीप बिश्नोई ने दूसरी बार छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी के साथ पहले भी रहा है नाता

कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल (Kuldeep Bishnoi Joins BJP) हो गए हैं. Kuldeep Bishnoi ने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी से उनका पहले क्या नाता रहा है ? उनके सियासी करियर से लेकर राजनीतिक विरासत तक सबकुछ जानने के लिए (Who is Kuldeep Bishnoi) पढ़ें पूरी ख़बर

मंगलवार को शायराना अंदाज में कुलदीप बिश्‍नोई ने ट्वीट कर दिए थे संकेत

कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे (Kuldeep Bishnoi Resigns Mla Post) दिया. उनके इस्तीफे को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है. अब वे आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है.

गुरुग्राम में मजूदरों की मौत: विधायक नीरज शर्मा बोले- विधानसभा में उठाएंगे मजदूरों की मौत का मामला

गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत से हुए हादसे (accident in under construction building in gurugram) पर एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से ही चार मजदूरों की जान गई है. बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था. वहीं गुरुग्राम की एसडीएम भी साथ में मौजूद रहीं.

Murder in Hansi: हांसी में सास-बहू का मर्डर, खुद को कमरे में बंद कर वकील ने बचाई अपनी जान

हिसार में डबल मर्डर से दहशत का माहौल है. हिसार के हांसी में चार बदमाशों ने एक वकील के घर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जिससे वकील बंटी यादव की मां और पत्नी की मौत हो (Double murder in Hisar) गई. पुलिस पैसे के लेनदेन के नजरिए से पूरे मामले की जांच कर रही है.

Raid in Yamunanagar: अवैध शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का छापा, 4 भरी तो 15 खाली पेटी की बरामद

यमुनानगर में के याकूबपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब को बरामद किया है. पुलिस चार पेटी भरी और 15 पेटी खाली बरामद की है. बता दें कि पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रुप से छापेमारी की (raid on illegal liquor in Yamunanagar) थी. यमुनानगर में अवैध शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का छापा