कैथल में बारिश से बाढ़ से हालात, 400 एकड़ फसल जलमग्न, किसानों की मुआवजे की मांग

कैथल: कैथल में बारिश (rain in kaithal) से बाढ़ से हालात पैदा हो गए हैं. कलायत में जलभराव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही (Waterlogging in Kalayat) है. जिससे वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Double Murder In Rohtak: रोहतक में मां-बाप की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार

रोहतक जिले में अपने ही माता-पिता की हत्या (Double Murder In Rohtak) कर फरार हुआ आरोपी बेटा गिरफ्तार हो गया है. पिछले शनिवार को रोहतक में बेटे ने कथित तौर पर अपने मां-बाप की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Theft in Fatehabad: छत पर सोया था परिवार, चोर ने घर में लगाई सेंध, CCTV में कैद वारदात

फतेहाबाद में चोरी (theft in fatehabad) की वारदात सामने आई है. यहां चोर ने घर में सेंध लगाकर नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया. इस पूरी वारदात को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें चोर घर के अंदर जाता दिखाई दे रहा है.

यमुनानगर की सोम नदी से निकलता है सोना, तहसीलदार कराते हैं ठेका अलॉट

यमुनानगर की छछरौली, बिलासपुर, साढ़ौरा में सोम नदी में सोना निकलता (gold river in yamunanagar) है. तहसीलदार इस सोने की ऑक्शन भी कराते हैं. जो जितनी ज्यादा बोली लगाता है उसी को ठेका दे दिया जाता है. पढ़ें पूरी खबर

गुरुग्राम की जनता को जाम से मिलेगा छुटकारा, दुष्यंत चौटाला ने 63 करोड़ के रेलवे ब्रिज का किया उद्घाटन

गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में रविवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया (railway over bridge in gurugram). रेलवे ब्रिज के उद्घाटन से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ब्रिज न होने से उन्हें घंटों फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता था.

25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगी अयोध्या में रामलीला, रोहतक पहुंचे कलाकार

25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाली अयोध्या में रामलीला (Ramlila in Ayodhya) को लेकर रामलीला के कलाकार रोहतक पहुंचे. रोहतक में कलाकरों ने प्रेस वार्ता कर अयोध्या में होने वाली रामलीला के बारे में जानकारी दी.

सिंबल पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ेगी INLD: अभय चौटाला

हरियाणा के जिला रेवाड़ी में रविवार को इनेलो द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया (Rewari INLD Workers Conference) गया. सम्मेलन में ऐलनाबाद से इनेलो के विधायक अभय चौटाला विशेष रूप से मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व किसान से जुड़े मुद्दे उठाएगा विपक्ष: भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा विधानसभा का 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला (Haryana Legislative Assembly Monsoon session) है. ऐसे में विपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली (Bhupinder Singh Hooda Attacks BJP) है.

हरिद्वार में करंट लगने से रोहतक के कांवड़िये की मौत, ऐसे हुआ हादसा

हरिद्वार के वीआईपी घाट (Haridwar VIP Ghat) के पास मार्ग पर झूल रहे विद्युत तार की चपेट में एक कांवड़िया आ गया. जिसे 108 वाहन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित (Kanwariya died due to electric current) कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

यमुनानगर में गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा

हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया (Drug Smuggler Arrested with Ganja in Yamunanagar) है. बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर आया था जिसे वह पुराना हमीदा में बेच रहा (Drug Smuggling in Haryana) था. पढ़ें पूरी खबर...