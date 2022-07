सिंबल पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ेगी INLD: अभय चौटाला

हरियाणा के जिला रेवाड़ी में रविवार को इनेलो द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया (Rewari INLD Workers Conference) गया. सम्मेलन में ऐलनाबाद से इनेलो के विधायक अभय चौटाला विशेष रूप से मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व किसान से जुड़े मुद्दे उठाएगा विपक्ष: भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा विधानसभा का 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला (Haryana Legislative Assembly Monsoon session) है. ऐसे में विपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली (Bhupinder Singh Hooda Attacks BJP) है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी कड़ी में प्रेसवार्ता (Bhupinder Singh Hooda Press Conference) की. वहीं उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई (Bhupinder Singh Hooda congratulate Neeraj Chopra) दी.

हरिद्वार में करंट लगने से रोहतक के कांवड़िये की मौत, ऐसे हुआ हादसा

हरिद्वार के वीआईपी घाट (Haridwar VIP Ghat) के पास मार्ग पर झूल रहे विद्युत तार की चपेट में एक कांवड़िया आ गया. जिसे 108 वाहन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित (Kanwariya died due to electric current) कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

यमुनानगर में गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा

हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया (Drug Smuggler Arrested with Ganja in Yamunanagar) है. बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर आया था जिसे वह पुराना हमीदा में बेच रहा (Drug Smuggling in Haryana) था. पढ़ें पूरी खबर...

कार की टक्कर से 3 कांवड़िये घायल, गुस्साए कांवड़ियों ने लगाया जाम, कार में लगाई आग

सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर रादौर में बेकाबू कार ने कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी. जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार को आग के हवाले कर जमकर प्रदर्शन (kanwariyas protest in yamunanagar) किया.

गुरुग्राम में होगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, तीन दिन तक चलेगा प्रशिक्षण

गुरुग्राम में सोमवार 25 से 27 जुलाई तक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बीजेपी का तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (bjp training camp in gurugram) का आयोजन गुरुग्राम में किया जा रहा है.

सीबीएसई 10वीं की टाॅपर अंजलि यादव को सरकार का उपहार, 20 हजार रुपए प्रति महीने मिलेगी छात्रवृति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अंजलि यादव को (Haryana government scholarship to Anjali) मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोहफा दिया है. उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री ने अंजलि को 20 हजार रुपए महीना छात्रवृति देने की घोषणा की है.

सोनीपत में मानवता शर्मसार! बैल पर शरारती तत्व ने फेंका ज्वलनशील पदार्थ, बुरी तरह झुलसा बेजुबां

सोनीपत में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां किसी शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ बैल के ऊपर डाल दिया. जिससे बैल बुरी तरह झुलस गया.

वैटरनरी कर्मचारियों ने किया कृषि मंत्री के आवास का घेराव, कई मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोधवीएलडीए कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के (VLDA employees protest in Bhiwani) आवास का घेराव किया. कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

फरीदाबाद धौज टोल पर स्कॉर्पियो छोड़ गौ तस्कर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात

पुलिस की सख्ती के बाद भी गौ तस्करी रुक नहीं रही है. फरीदाबाद में गौ तस्करी (Cow smuggling in Faridabad) का मामला सामने आया है. यहां गायें ले जा रहे तस्कर स्काॅर्पियो को धौज टोल प्लाजा पर छोड़कर फरार हो गए.