CBSE 12th result 2022 : चंडीगढ़ रीजन 7वें और पंचकूला 8वें नंबर पर, त्रिवेंद्रम रीजन ने किया टॉप

सीबीएसई के 12वीे के नतीजों में चंडीगढ़ रीजन 7वें और पंचकूला 8वें नंबर पर (CBSE 12th result 2022) रहा है. जबकि त्रिवेंद्रम रीजने इस मामले में टॉप पर और प्रयागराज रीजन सबसे आखिरी (region wise pass percentage) रहा है. हर रीजन में कैसा रहा है रिजल्ट और इस बार कितने छात्र पास हुए, कितनों की कंपार्टमेंट आई है, जानने के लिए पूरी ख़बर पढ़ें.

अब महज एक क्लिक से बनवा सकेंगे पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की ऑनलाइन सेवा

हरियाणा में अब पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र सेवा (Backward Class Certificate Haryana) के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे. सीएम ने शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च कर दिया है.

Suicide In Hisar: फेसबुक पर लाइव होकर बताई पत्नी और सास के जुल्मों की दास्तां, फिर पेड़ पर फंदा लगाकर किया सुसाइड

Hisar Crime News: हिसार के उकलाना में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है. मृतक ने सुसाइड करने से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वह अपनी आपबीती सुनाता हुआ दिखाई दे रहा है.

Road Accident Kurukshetra: सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत, विदेश से लौटी बेटी को लेने जा रहे थे एयरपोर्ट

कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा (Shahbad Markanda of Kurukshetra) के नौ गजा पीर के पास सड़क दुर्घटना में एक दंपत्ति की मौत हो गई. कार सवार दंपत्ति पंजाब के राजपुरा का रहने वाला था. दंपत्ति मलेशिया से लौट रही अपनी बेटी को लेने के लिए सुबह राजपुरा से निकला था. दोनों कार से बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे.

Road accident in Yamunanagar: डिवाइडर से टकराने पर कैंटर हुआ अनियंत्रित, सड़क पर पलटने से 3 गोवंश की हुई मौत

यमुनानगर: रादौर छोटाबांस (Radaur Chotabans Yamunanagar) के निकट सहारनपुर-कुरुक्षेत्र हाइवे मार्ग पर सड़क हादसा हो (Saharanpur Kurukshetra highway Yamunanagar) गया. सड़क हादसे में एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी ओर पलट गया. सड़क हादसे में कैंटर चालक बाल-बाल बच गया.

बाबरवाली नदी पर पुल का अभाव, उफनती नदी पार करने को मजबूर स्कूली छात्र और स्थानीय

पंचकूला के मोरनी गांव की बाबर वाली नदी पर पुल न होने के छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नदी पार करने को मजबूर (People Facing Problems in Morni Village) हैं. जिससे कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द पुल बनवाने की अपील की (Lack of Bridge On Babarwali river) है. पढ़े पूरी खबर...

फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने हनीट्रैप में फंसे भैंस व्यापारी को कराया मुक्त, तीन किए गिरफ्तार

फरीदाबाद क्राइम ब्रांच (Faridabad Crime Branch) ने फिरौती मांगने के आरोप में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया () है. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बड़खल के रहने वाले दानिश व उनकी पत्नी वरीसा और राजवती पत्नी संतोष का नाम शामिल है. पढ़ें पूरी खबर...

farmers protest in haryana: मुश्तरका जमीन को लेकर किसानों का हल्लाबोल, जानिए किसान नेता गुरनाम चढूनी ने क्या कहा

यमुनानगर: हरियाणा में किसान एक बार फिर एकजुट हो रहे (farmers in haryana) हैं. इस बार विवाद मुस्तरका की जमीन को लेकर (Mustarka land in haryana) है. किसानों ने सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में जगाधरी की अनाजमंडी में किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध (farmers protest in haryana) जताया.

अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर देर रात ठेकेदार से लूट, बदमाशों ने मिर्च स्प्रे कर फार्च्यूनर गाड़ी की पार

अंबाला: चंडीगढ़ हाईवे (Ambala Chandigarh Highway) पर कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक ठेकेदार के साथ लूट की घटना सामने आई (Kurukshetra Haryana) है. बताया जा रहा है कि देर रात ठेकेदार से फार्च्यूनर कार लूट ली गयी. 3 से 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने कार मालिक ठेकेदार पर नुकीले हथियार से हमला किया, इसके बाद कार छीनकर (robbed from contractor in ambala) फरार हो गए.

अनिल विज ने हुड्डा को बताया सोनिया गांधी का बंधुआ वर्कर, बोले- जो सोनिया गांधी कहेंगी वहीं बोलेंगे हुड्डा साहब

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनियां गांधी के बंधुआ वर्कर बताया है. विज ने ये बात तब कही है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.