फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने हनीट्रैप में फंसे भैंस व्यापारी को कराया मुक्त, तीन किए गिरफ्तार

फरीदाबाद क्राइम ब्रांच (Faridabad Crime Branch) ने फिरौती मांगने के आरोप में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया () है. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बड़खल के रहने वाले दानिश व उनकी पत्नी वरीसा और राजवती पत्नी संतोष का नाम शामिल है. पढ़ें पूरी खबर...

farmers protest in haryana: मुश्तरका जमीन को लेकर किसानों का हल्लाबोल, जानिए किसान नेता गुरनाम चढूनी ने क्या कहा

यमुनानगर: हरियाणा में किसान एक बार फिर एकजुट हो रहे (farmers in haryana) हैं. इस बार विवाद मुस्तरका की जमीन को लेकर (Mustarka land in haryana) है. किसानों ने सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में जगाधरी की अनाजमंडी में किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध (farmers protest in haryana) जताया.

अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर देर रात ठेकेदार से लूट, बदमाशों ने मिर्च स्प्रे कर फार्च्यूनर गाड़ी की पार

अंबाला: चंडीगढ़ हाईवे (Ambala Chandigarh Highway) पर कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक ठेकेदार के साथ लूट की घटना सामने आई (Kurukshetra Haryana) है. बताया जा रहा है कि देर रात ठेकेदार से फार्च्यूनर कार लूट ली गयी. 3 से 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने कार मालिक ठेकेदार पर नुकीले हथियार से हमला किया, इसके बाद कार छीनकर (robbed from contractor in ambala) फरार हो गए.

अनिल विज ने हुड्डा को बताया सोनिया गांधी का बंधुआ वर्कर, बोले- जो सोनिया गांधी कहेंगी वहीं बोलेंगे हुड्डा साहब

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनियां गांधी के बंधुआ वर्कर बताया है. विज ने ये बात तब कही है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

कांवड़िए जोगिंदर गुज्जर का हैरतअंगेज कारनामा, पीठ पर लोहे के कुंडे बनवाकर खींच रहा कांवड़

सहारनपुर/चंडीगढ : जैसे-जैसे महाशिवरात्रि पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे कावड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगाजल भर कर कांवड़िया अपने गतंव्य को लौट रहे हैं.

आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर बोलने को लेकर भिड़े नेता

यमुनानगर: पंजाबी धर्मशाला सिविल लाईन जगाधरी के सेंट थॅामस स्कूल के नजदीक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस कार्यकर्ता सम्मेलन मे हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, नॅार्थजोन की अध्यक्ष चित्रा सरवारा, नाॅर्थ जोन के सचिव योगेश्रवर शर्मा आदि ने शिरकत की. कार्यक्रम में एक के बाद एक नेताओं को मंच पर बोलने के लिये बुलाया जा रहा था.

एक दिन ऐसा भी होगा, जब दुष्यंत अपने पिता का साथ छोड़कर अलग हो जाएगा- अभय चौटाला

कैथल: इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कैथल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जिसके बाद अभय चौटाला ने अपने भाई अजय चौटाला (abhay chautala on ajay chautala) पर निशाना साधा.

DSP Surendra Singh Funeral: राजकीय सम्मान के साथ डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार, खनन माफियाओं ने की थी हत्या

हरियाणा में खनन माफिया द्वारा 19 जुलाई को मारे गये डीएसपी सुरेंद्र सिंह का गुरुवार को हिसार जिले में अंतिम संस्कार (DSP Surendra Singh Funeral) कर दिया गया. सुरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा.

डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्या मामला: आरोपी डंपर चालक को 5 दिन की पुलिस रिमांड

डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्या (dsp murder case in nuh) के मुख्य आरोपी डंपर चालक को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस रिमांड (dumper driver police remand) पर भेजा है.

DSP Murder in Haryana: गृह मंत्री अनिल विज बोले- डीएसपी की हत्या और अवैध खनन की न्यायिक जांच कराएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा एक डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है.