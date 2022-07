ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनेंगी- दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (haryana deputy chief minister dushyant chautala) ने राष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि ऐतिहासिक मतों से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (draupadi murmu bjp presidential candidate) देश की राष्ट्रपति बनेंगी. दुष्यंत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू कमेरे वर्ग की आवाज को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी.

फतेहाबाद में मकान की दीवार में घुसा कोबरा, घर की दीवार को तोड़कर किया रेस्क्यू

फतेहाबाद: टोहाना के बलियावाला रोड के पास एक घर की दीवार तोड़कर स्पेक्टेकल्ड प्रजाति के कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया (Poisonous Spectacled Cobra Rescue in Tohana) है. दरअसल सांप दो मकानों की दीवार में कुछ ऐसे फंस गया था कि उसे वहां से निकालने मुश्किल था. ऐसे में घर की दीवार

First monday of Sawan 2022 : कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर शिव मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक

सावन का पवित्र महीना चल रहा और पहले सोमवार को बड़ी सख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में (Sthaneshwar Shiva temple in Kurukshetra) भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे. कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और शिवशंकर की पूजा अर्चना की.

Sawan Somwar 2022: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़, भगवान शिव का किया जलाभिषेक

भिवानी में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों (temples in bhiwani) में बम-बम भोले से गुंजायमान हो (Faith on Monday of Sawan) गया. श्रद्धालु भगवान भोले के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचे और उनका जलाभिषेक किया है.

रोहतक की ऑटो मोबाइल कंपनी में ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, 2 झुलसे

रोहतक में एक ऑटो मोबाइल कंपनी में अचानक से ब्लास्ट हो (Blast in automobile company in Rohtak) गया. ब्लास्ट के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह झुलस गए. वहीं मजदूरों ने कंपनी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं.

सावन का पहला सोमवार आज: कुरुक्षेत्र के महाकालेश्वर मंदिर में सभी दोष होते हैं दूर, बिना नंदी के विराजमान हैं भगवान शिव

आज सावन का पहला सोमवार है. आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पूजा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं. कुरुक्षेत्र में महाकालेश्वर मंदिर (mahakaleshwar temple in kurukshetra) है. यहां रावण ने शिव की तपस्या की थी. खास बात ये है कि मंदिर में नंदी नहीं है. शिवलिंग के पास नंदी की मूर्ति नहीं होने की वजह भी बेहद रोचक है.

उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत निश्चित- केंद्रीय कृषि मंत्री

फरीदाबाद में भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शिरकत (BJP training camp in Faridabad) की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ की.

YAMUNAGAR: ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार बैंक मैनेजर की मौत, चालक फरार

यमुनानगर में सड़क हादसे में एक बैंक मैनेजर की मौत हो (Road accident in Yamunanagar) गई. लक्कड़ से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर अधीर चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

सिवानी सब माइनर में 35 साल बाद टेल पर पहुंचा पूरा पानी, ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का जताया आभार

भिवानी जिले के सिवानी सब माइनर (sub minor in Bhiwani) में करीब 35 साल बाद टेल पर पूरा पानी पहुंचाया गया है. किसान नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई अब आसानी से कर सकेंगे जिससे अच्छी पैदावार हो सकेगी. ग्रामीणों ने प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का आभार जातया है.

हरियाणा के इस जिले में है NDA उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का ससुराल, लोगों में खुशी का माहौल

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का सतनाली गांव एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (nda vice presidential candidate jagdeep dhankhar) का ससुराल है. उनके ससुराल में खुशी का माहौल है.