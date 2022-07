भूपेंद्र हुड्डा पर अनिल विज का तंज: कहा-चुनाव का असर ऐसा की उड़ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तोते

सोनीपत के आनंदपुर झरोठ गांव (Anandpur Jharoth Village Sonepat) पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कमल गुप्ता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वह सभी ने देखा है. पढ़ें पूरी खबर

रोहतक में 73 KG गांजे के साथ दो युवक गिरफ्तार, 6 दिन की रिमांड पर भेजे गए आरोपी

रोहतक में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया (Police arrested two smuggler) है. युवकों के पास से पुलिस ने 73 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है. आरोपी तस्करों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. पढ़ें पूरी खबर...

जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल- अभय चौटाला

इंडियन नेशनल लोकदल (Indian national lokdal) ने ज़िला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का एलान किया है. पार्टी इस बार पूर्व उपप्रधानमंत्री देवी लाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह फतेहाबाद में आयोजित करेगी.

रामदेव कहते थे कि योग करो मोह माया में मत पड़ो, जब हमने योग शुरू किया तो वो खुद मोह माया में पड़ गए- पूर्व केंद्रीय मंत्री

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल (former union minister vijay goel) ने अपने गांव आनंदपुर झरोठ की पुश्तैनी हवेली हरियाणा सरकार को आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए दान में दी. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आयुर्वेदिक औषधालय (ayurvedic dispensary in sonipat) का उद्घाटन किया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने योग पर प्रतिक्रिया देते हुए योग गुरु बाबा रामदेव (vijay goel on baba ramdev) पर तंज कसा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के हर देश में योग को पहुंचाने के लिए देश के दो आदमियों का बड़ा सहयोग रहा है. एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बाबा रामदेव. बाबा रामदेव पहले कहा करते थे कि योग करो. योग करो. मोह माया में मत पड़ो. हम तो योग करने लग गए, लेकिन बाबा रामदेव मोह माया में पड़ गए. पढ़ें पूरी खबर..

प्रदेश में बेघर घुमन्तू परिवारों को बसाने के लिए योजना बना रही सरकार- मनोहर लाल

रविवार को कुरुक्षेत्र में बाबा माखन शाह लबाना जयंती (baba makhan shah labana jayanti) और बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती (baba lakhi shah vanzara jayanti) समारोह भव्य तरीके से मनाया गया.

चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर ना करे हरियाणा सरकार- भूपेंद्र हुड्डा

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (bhupinder hooda leader of opposition haryana) ने रविवार को हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार के राज में हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है.

कुलदीप बिश्नोई ने की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हुई तेज

हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप बिश्नोई जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं. हाल के कुछ दिनों में उनके ट्वीट और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (Kuldeep Bishnoi meets BJP national president JP Nadda) और अमित शाह से बिश्नोई की मुलाकात ने तस्वीर लगभग साफ कर दी है.

खेदड़ थर्मल प्लांट राख मामला: तीसरे दिन अभी तक नहीं हुआ किसान का अंतिम संस्कार

खेदड़ थर्मल प्लांट हिसार की राख (hisar khedar thermal plant ash case) को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. सरकार द्वारा बनाई गई 3 अधिकारियों की कमेटी और धरना दे रहे ग्रामीणों की कमेटी की देर रात बैठक हुई.

पलवल में दो आरोपी गिरफ्तार, 35 देसी पिस्टल, 6 कट्टे, 11 मैगजीन बरामद

पलवल में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया (Two accused arrested in Palwal) है. आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया है.