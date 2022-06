हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, देसी गाय की खरीद पर मलेगी 25 हजार की सब्सिडी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती (natural farming in haryana) को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम किसानों को निशुल्क देने की घोषणा की.

गुरुग्राम पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 64 किलो गांजा बरामद

रविवार को गुरुग्राम पुलिस ने छापेमारी कर दो नशा तस्कर को गिरफ्तार (drug smuggler arrested in gurugram) किया है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से 64 किलो 380 ग्राम गांजा और ट्रक बरामद किया है.

गुरुग्राम में गौ तस्करों ने 15 किलोमीटर तक मचाया तांडव, देखें वीडियो

गुरुग्राम: रविवार को गुरुग्राम में गौ तस्करों (cow smugglers in gurugram) का आतंक देखने को मिला. गौ रक्षकों ने गौ तस्करों का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा किया. इस दौरान गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर पत्थर फेंके. गौ रक्षकों से बचने के चक्कर में गौ तस्करों की बोलेरो पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई. जिसके बाद बोलेरो सड़क किनारे मिट्टी में धंस गई. इसके बाद गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे. गौ रक्षकों ने 6 गौवंश को आजाद कर गौलाशा भेज दिया. गौ रक्षक दल ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है.

गदपुरी टोल प्लाजा के विरोध में फरीदाबाद में सात घंटे चली महापंचायत, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

पलवल फरीदाबाद के बीच लगाए जा रहे गदपुरी टोल प्लाजा (gadpuri toll plaza in faridabad) को हटाने की मांग जारी है. रविवार को ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर महापंचायत (mahapanchayat in faridabad) की.

हरियाणा की बेटी प्रतिभा फोगाट बनीं भारतीय वायुसेना में अधिकारी, हैदराबाद में होगी ट्रेनिंग

बीरण गांव की बेटी प्रतिभा फोगाट भारतीय वायु सेना में अधिकारी (pratibha phogat officer in indian air force) बनी हैं. 11 जुलाई से प्रतिभा की हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होगी.

हरियाणा में निकाय चुनाव अगर कांग्रेस सिंबल पर लड़ती तो पार्टी की जीत होती- कुमारी सैलजा

कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने रविवार को गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सैलजा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में सुना मन की बात कार्यक्रम, बोले- पीएम कार्यक्रम में राजनीतिक बातें नहीं करते

गुरुग्राम: मन की बात कार्यक्रम (mann ki baat program) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की जनता को संबोधित किया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका ये प्रोग्राम सुना. इस दौरान जेपी नड्डा (jp nadda heard mann ki baat program) ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम का ये 90वां संस्करण था. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अध्यात्मिक, सामाजिक और जनसरोकार की बातों को रखा. खेल के साथ साथ लोगों को पॉलिथीन के प्रयोग ना करने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया. जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं. वो सकारात्मक हैं.

Nuh market open: कोरोना के बाद मंडी खुलने से बकरा पालकों में खुशी

नूंह में कोरोना का संकट टल चुका (Nuh market was closed in Corona) है और बकरीद का त्यौहार भी नजदीक है, इसलिए हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिले से बड़ी संख्या में बकरे पालन करने वाले किसान, व्यापारी इस बार अपने अलग-अलग नस्ल के बकरों को देश के बड़े शहरों में ले जाने की का रुख कर रहे हैं.

अग्निपथ योजना के तहत शुरू हुई वायु सेना में आवेदन प्रक्रिया, युवा नहीं ले रहे रुचि, खाली नजर आए कैफे

पानीपत: अग्निपथ योजना के तहत रविवार से भारतीय वायु सेना में आवेदन प्रक्रिया (indian air force recruitment) शुरू हो चुकी है. भर्ती के लिए साइबर कैफे पर लगने वाली युवाओं की भीड़ इस बार देखने को नहीं मिली. पानीपत के साइबर कैफे संचालकों ने बताया कि वो सुबह से वेबसाइट खोल कर बैठे हैं कि कोई युवा भारतीय वायु सेना के लिए आवेदन करने आएगा, लेकिन दोपहर तक नाममात्र युवा ही आवेदन करने आए हैं. साइबर कैफे संचालकों (cafe operator in panipat) ने बताया कि पहले जब सेना की भर्तियां निकलती थी तो कैफों पर आवेदन करने वाले युवाओं की लाइन लग जाती थी. पूरा दिन उन्हें कंप्यूटर के आगे से उठने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी. वेबसाइट पर इनता लोड होता था कि वो बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार युवा अग्निपथ योजना से नाराज (protest against agnipath scheme in panipat) हैं. जिसकी वजह आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या ना के बराबर है.

Faridabad Police Action: वाहनों की नंबर प्लेट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 प्रभारी सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह की टीम ने गाड़ियों के नंबर बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल (Police caught gang in Faridabad) की है.