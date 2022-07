चिराग योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे अध्यापक संगठन, सरकार पर लगाया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप

चरखीदादरी में मंगलवार को अध्यापक संगठनों ने हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्‍चों के लिए लागू की गई चिराग योजना 2022 (Chirag Yojana 2022) का विरोध किया. साथ ही संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है.

महिला यात्री ने निकाली दो स्टेशन मास्टरों का हेकड़ी, दर्ज कराया बदसलूकी का मामला

रेवाड़ी में एक महिला यात्री ने दो रेलवे स्टेशन मास्टर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया (Case Against Two Station Master In Rewari) है. महिला का आरोप है कि वे इन दोनो से वेटिंग रूम में बने टॉयलेट की चाबी मांगने गई थी लेकिन इन दोनों मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया.

Petrol Diesel Price In Haryana: दो दिन की राहत के बाद फिर आफत, जानिए आज कितनी बढ़ी ईंधन की कीमतें

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं. दो दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदेशभर के लैब अटेंडेंट, मांग पूरी ना होने पर धरने की चेतावनी

हरियाणा के करनाल में लैब अटेंडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया (Lab attendants protest in Karnal) है. प्रदर्शन के दौरान प्रदेशभर के लैब अटेंडेंट कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए. इसके बाद सभी लैब अटेंडेंट इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कूच कर दिया.

डीएसपी मर्डर मामला: सोमवार के पकड़े गए तीन आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड, अबतक 9 गिरफ्तार

नूंह में डीएसपी हत्या मामले (DSP murder case Nuh) में पुलिस ने सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. अभी तक मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

पानीपत में महिला को बंधक बनाकर लूट का मामला, पुलिस ने आरोपियों पर रखा 50 हजार रुपये का इनाम

प्रकाश नगर तहसील कैंप पानीपत में महिला से लूट (robbery case in panipat) मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है.

फरीदाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

फरीदाबाद सेक्टर 31 में युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली. खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. ये हत्या है या खुदकुशी इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है.

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस और 46 एचपीएस का ट्रांसफर

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (administrative reshuffle in haryana) किया है. सरकार ने 11 IPS और 46 HPS के तबादले तुरंत प्रभाव से किए हैं.

गुरुग्राम में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखें वीडियो

साइबर सिटी गुरुग्राम के बहरामपुर रोड (gurugram baharampur road) पर बनी एक कपड़ा कंपनी में आज अचानक आग (fire in textile factory in gurugram) लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कंपनी में रखा कपड़ा और केमिकल जलकर खाक हो गया.

गुरुग्राम में 1500 रुपये के लिए दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, गिरफ्त में आरोपी

गुरुग्राम में मात्र 1500 रुपये के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट (young man killed his friend in gurugram) उतार दिया.